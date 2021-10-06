Уральские предприятия поддержали переход на прямые договоры с сетями

Отказаться от тендеров при закупке социально значимых товаров рекомендовал торговым сетям Минпромторг РФ. Считается, что выбор может быть сделан в пользу прямых договоров с производителями. По мнению замглавы ведомства Виктора Евтухова, эта мера поможет сдержать рост цен на продукты, избежать сезонных колебаний стоимости молока, мяса и яиц. Сообщается, что цены могут быть зафиксированы на одной планке от полугода до года.

Пока это лишь рекомендация, однако инициатива уже обсуждается на законодательном уровне и может стать нормой. Кроме того, по данным РБК, Евтухов не исключает из набора инструментов для сдерживания цен на продукты и другие меры: таможенно-тарифную политику, господдержку производителей и товарные интервенции. Также, по его мнению, следует активно вовлекать мелкие хозяйства в процесс снабжения населения продовольствием с помощью организации ярмарок, рынков, объектов мобильной торговли.

Изменит ли инициатива минпромторга жизнь уральских птицеводов и других производителей основных продуктов питания, выяснял корреспондент "РГ".

С федеральными сетями работать очень тяжело: существующая там иерархическая структура практически полностью лишает их региональных представителей самостоятельности

Эксперты подтверждают: прямые договоры для производителей - намного более привлекательный инструмент сотрудничества с сетями, чем конкурсные процедуры.

- Тендер предполагает победу поставщиков с самой низкой ценой, и не секрет, что в них в основном участвуют крупные производители. Их небольшие коллеги попросту не могут так демпинговать. Поэтому, конечно, прямые договоры выгоднее малым производителям, ведь тогда им не выкручивают руки, они могут договориться с сетями напрямую и максимально учесть свои интересы, - считает доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Людмила Трофимова.

Заключение прямых договоров с товаропроизводителями, безусловно, снижает издержки, констатируют в правительстве Свердловской области. Причем добавляют, что это не единственный способ оптимизации процесса.

- В Свердловской области действуют различные региональные меры поддержки сельхозпроизводителей. Речь идет о субсидиях, грантах, компенсациях… В 2021 году объем поддержки аграрной отрасли в регионе превышает четыре миллиарда рублей. Такие меры позволяют компенсировать часть затрат на производство, - отметили в департаменте информационной политики региона.

Уральские птицеводы сообщили, что уже давно работают по прямым договорам: существуют годами налаженные связи с проверенными торговыми сетями, заинтересованными в надежном поставщике.

- Сотрудничаем в основном с местными сетями, точнее, с одной из немногих оставшихся - "Кировским". С федеральными работать очень тяжело: существующая там иерархическая структура практически полностью лишает их региональных представителей самостоятельности. Конечно, в рамках прямых договоров две стороны скорее придут к соглашению. Эти документы практически неизменны - меняется только спецификация (приложение к договору) в разное время года, - рассказал корреспонденту "РГ" топ-менеджер одной из уральских птицефабрик.

А вот к предложению активнее участвовать в ярмарках крупные производители яиц и мяса птицы относятся скептически. По словам собеседника, птицефабрика производит 2,7 миллиона яиц в день. Очевидно, что несколько торговых мест на ярмарках погоды в сбыте не сделают.

- Чтобы принять участие в ярмарке, нужно отправить туда машину, продавца, зачастую заплатить за торговое место. Расходы немалые, продажа нескольких сотен и даже тысяч яиц их не окупит. Хлопот тоже много. Увеличить продажи можно, только резко снизив цену. Но яйца и так одна из самых недорогих позиций. Торговые сети, например, снижают на них цену только в рамках какой-то единичной акции. Крупная птицефабрика берет отпускную цену не с потолка, это сложная формула, в которой учтены все затраты. К тому же на ярмарках выходного дня цены обычно такие же, как в магазинах, - добавил эксперт.

По его словам, приглашение на ярмарку может стать выходом для более мелких производителей, например для фермеров, производящих перепелиные яйца.