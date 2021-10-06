В Челябинске прошел "забег здоровья" по территории бывшей свалки

В Челябинске прошел необычный "забег здоровья" - по территории бывшей городской свалки. Совсем недавно здесь было темное пятно на карте города, которое разрасталось 70 лет. И завоевало сомнительную славу самой большой свалки в Европе.

По свалке, как по лугу

Более 17,5 миллиона кубометров отходов располагалось в каких-то 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс, что создавало особую угрозу безопасности города. Рекультивацию провели в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Саркофаг надо было полностью изолировать, не допуская выхода свалочных газов и стоков так называемого фильтрата - насыщенной ядохимикатами жидкости, накопленной в "теле" свалки. По словам представителя ФГУП "Федеральный экологический оператор" Дениса Плещенко, свалку, укрепив борта, накрыли мембраной, которая остановила распространение запаха. Все работы завершили за два года - на несколько месяцев раньше срока.

И сегодня по покрытому зеленым ковром холму уже водят экскурсии эковолонтеров. Рассказывают о подземной системе сбора фильтрата, по которой сточные воды, оставшиеся внутри "некрополя", поступают на очистные сооружения и уже без примесей и запаха возвращаются в экосистему.

Эксплуатация еще "живой", но надежно укрытой свалки продлится не менее шести лет. Столько времени потребуется на окончательную "утряску и усушку" ее содержимого. Однако, как показали замеры мобильной лаборатории общественной организации "АнтиСмог", негативное влияние свалки на атмосферу Челябинска уже сведено к нулю. Участники массового забега могли оценить это безо всяких приборов, "проголосовав" за экологию собственными носами.

"Здесь решены две важнейшие задачи, - рассказал участникам забега министр экологии региона Сергей Лихачев. - Возвращена в полезное пользование огромная территория, а выбросы в атмосферу сокращены на треть". Многие из примененных здесь решений использовались впервые. И будут востребованы в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Карталах. Здесь рекультивацию проведут до 2024 года, уточнил министр.

Фермерам вернули землю

В Крыму завершают рекультивацию Сакского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) и самого большого в регионе Каменского полигона.

На очереди - еще два. До конца года будет рекультивирован полигон в Белогорске. А в первом квартале 2022 года - Судакская городская свалка.

На нее свозили мусор с близлежащих курортов 60 лет. Объект значительно сложнее, чем в Белогорске, поскольку расположен на крутом склоне горы. Однако подрядчик - московская компания "Континент" - работает со значительным опережением графика. "Тело" свалки уже покрыто слоем песка. Окончание работ было запланировано на 2024 год, но подрядчик рассчитывает сдать объект уже в первом квартале 2022 года.

Гора мусора у Белогорска выросла всего за семь лет. С первоначально отведенных для складирования ТКО трех гектаров полигон разросся более чем вдвое, поглотив прилегающие земли фермеров. Подрядчикам пришлось хорошо постараться, чтобы освободить от гниющих навалов четыре гектара сельхозугодий и вернуть их хозяевам. "Думаю, здесь будущей весной зазеленеет трава", - говорит исполнительный директор компании-подрядчика "Экострой" Константин Остапенко.

Технический этап рекультивации свалок может занимать 20 месяцев, биологический - отсыпка грунта и засев травой - до четырех лет

Горожане решат

В Нижнем Новгороде одна из крупнейших свалок - Шуваловская - досталась Ленинскому, Автозаводскому и Канавинскому районам города еще с советских времен. Ее территория занимает почти 18 гектаров.

Местные жители годами забрасывали письмами власти из-за постоянного тления мусора. И в 2021 году начались работы по рекультивации свалки. Полностью завершить ликвидацию свалки подрядчик должен в конце 2022 года. После чего на основании пожеланий горожан будет принято решение, как обустроить эту территорию.

Технический этап рекультивации займет 20 месяцев, биологический - отсыпка слоя грунта и засев травянистыми растениями - до четырех лет.