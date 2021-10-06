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06.10.2021 08:44
Рубрика: Экономика

В Кургане резко подорожал проезд в автобусах

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

В ряде курганских маршруток цена проездного билета выросла с 28 до 30, а кое-где - и до 33 рублей. Перевозчики объясняют это подорожанием стоимости ГСМ, запчастей, техники, а также - увеличением затрат на содержание парка.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Во многих городах, приводит пример региональный Союз транспортных организаций, чтобы обеспечить транспортную доступность, вводится регулируемый тариф, перевозчикам субсидируют убыточные маршруты из бюджета. Есть методики, в которых указано, что затраты жителя на поездки не должны превышать 7 процентов от общего заработка. В Кургане же действует нерегулируемый тариф, то есть перевозчик сам устанавливает цену, исходя из своей экономической рентабельности, все его затраты учитываются в билете на проезд.

Кроме того, многие муниципалитеты участвуют в федеральных программах, в том числе - в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря этому транспортникам частично возмещают стоимость новых автобусов из федерального и регионального бюджетов.

По словам перевозчиков, Курган в этих программах не участвует, поэтому покрыть расходы на новый автобус можно только с цены билета, то есть за счет пассажиров.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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