Часть тюменских школьников перевели на дистанционку из-за эпидситуации

В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусной инфекции, в том числе среди детей. Классы, в которых более 20 процентов школьников отсутствуют на уроках из-за болезни, переводят на дистанционное обучение. Таких в регионе на сегодня 1,4 процента от общего числа.

Специалисты связывают рост количества заболевших с сезонным распространением респираторных заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб области. Из-за заболевания пятой части детей в классе, на дистанционку отправляют весь коллектив. Однако, как сообщили накануне в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ среди детей 7-14 лет за неделю снизилась на 24 процента. При этом, общий уровень все равно высокий и превышает эпидемический порог на 32 процента.

По данным оперштаба, за последние сутки в области выявлено 253 новых случая заболевания COVID-19, тридцать - среди детей. Всего с начала пандемии был зарегистрирован 63 231 случай. 185 человек выписали, всего с болезнью справились 54 796 человек. Вакцинировался против коронавируса 611 261 житель региона, полный курс прошли 571 928 тюменцев.