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06.10.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Замглавы тюменского УФСИН задержан по подозрению в коррупции

Текст: Татьяна Воробьева

Заместителя начальника тюменского управления ФСИН подозревают в коррупции: по данным следствия, он брал взятки деньгами и имуществом от коммерсантов.

Бывший глава МВД Коми осужден за взятку

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, с 2015 по 2018 годы высокопоставленный чиновник исправительной системы способствовал заключению госконтрактов на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Суммарно взятки составили более 370 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по нескольким коррупционным статьям УК РФ. Подозреваемый признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Преступления правоохранителей Борьба с коррупцией

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