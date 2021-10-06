Замглавы тюменского УФСИН задержан по подозрению в коррупции

Заместителя начальника тюменского управления ФСИН подозревают в коррупции: по данным следствия, он брал взятки деньгами и имуществом от коммерсантов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, с 2015 по 2018 годы высокопоставленный чиновник исправительной системы способствовал заключению госконтрактов на закупку ингредиентов для производства киселя по заведомо завышенным ценам. Суммарно взятки составили более 370 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по нескольким коррупционным статьям УК РФ. Подозреваемый признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.