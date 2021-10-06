Жители Кургана добились запрета на строительство высотки

Жители трех многоэтажек в центре Кургана добились запрета строительства высотки в своем квартале. После проверки их обращений прокуратура обнаружила вопиющие нарушения градостроительных норм и правил, после чего мэрии пришлось отменить выданное разрешение на возведение 11-этажного дома.

О том, что у них во дворе будут строить высотку, жильцы домов № 98 и 98а на улице Кирова, а также 117-го дома на улице Коли Мяготина узнали в апреле, когда под их окнами зарычала техника и начали огораживать площадку под строительство. Раньше на этом месте стоял деревянный барак. Его обитателей расселили, здание оказалось заброшенным. В нем стали собираться сомнительные компании, возникали пожары. Люди просили власти снести развалюху, но чиновники отвечали: не имеем права, это частная собственность. И вот на этом пятачке вдруг разворачивается стройка. Выяснилось, что старый барак с участком купил известный в городе застройщик. Люди запросили документы. То, что в них значилось, повергло всех в шок. Почти вся придомовая территория - детские площадки, дороги и даже единственный квартальный проезд - оказалась в собственности предпринимателя.

- На кадастровой карте видно, что от наших домов отрезали огромные куски в пользу обслуживания маленького деревянного барака, а мы об этом даже не знали, - возмущаются жильцы.

По словам курганцев, возводить между их домами высотку - рискованная затея. Здания находятся в зоне высоких грунтовых вод. Малейшее колебание почвы уже сейчас приводит к затоплению подвалов, а если начнут вбивать сваи, то пятиэтажки на Кирова могут рухнуть, а в трехэтажной сталинке на Мяготина осыпятся шлакоблочные стены. Во всяком случае, никто не гарантировал, что подобного не случится. Кроме того, люди испугались, что новостройку "посадят" на изношенные коммунальные сети. Они и сейчас не выдерживают нагрузки - авария следует за аварией, а что будет потом?

Старожилы написали десятки писем во всевозможные инстанции. В ответ, как под копирку, получали отписки, например, из департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ: "Нарушений законодательства в сфере градостроительной деятельности при выдаче администрации разрешения на строительство не выявлено". Да и сам застройщик заявлял, что с документами у него все в порядке.

Почти вся придомовая территория оказалась в собственности застройщика

Ситуация стала меняться, когда в дело вмешались уполномоченный по правам человека в регионе и областная прокуратура. Вот тут и обнаружилось: разрешение на строительство 11-этажного дома выдано с нарушением правил землепользования и застройки в Кургане, действующих с сентября 2020 года. В этом районе можно строить не более восьми этажей. Кроме того, на момент разработки проектной документации и выдачи разрешения у застройщика не было техусловий на водоснабжение и водоотведение объекта, что является основанием для отказа. Стройку остановили. По представлению прокурора двух чиновников из мэрии наказали в дисциплинарном порядке. Но история на этом не заканчивается.

- В октябре вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, - поясняет предприниматель Оксана Ковалева, у которой в одном из домов этого квартала расположен офис. - Теперь застройщик обязан согласовывать с жителями проект планировки. Если будет такой проект, у людей появится возможность высказать свое мнение, в том числе потребовать обеспечения безопасности их домов. А пока получается, что строительство затевается как бы в чистом поле. Но, если зашел в уже сформированный жилой квартал, будь добр считаться с другими.

Тем временем

Арбитражный суд рассматривает заявление Оксаны Ковалевой о признании незаконными действий администрации Кургана по выдаче градостроительного плана и разрешения на строительство на спорной территории. Жители также намерены разобраться, каким образом предприниматель получил землю под точечную застройку, если первоначально в его собственности находился лишь участок размером с деревенскую баню.