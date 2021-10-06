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06.10.2021 07:13
Рубрика: Экономика

Жительница тундры дала работу местным жителям

Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 229(8580)
Евгения Вануйто в Яр-Сале - личность почти легендарная. Как про нее по-доброму шутят местные жители, она организовала в селе настоящий "чумтрест", уникальное производство по производству чумов - национальных жилищ для кочевников-оленеводов.
На одно жилище оленевода уходит 120-140 оленьих шкур. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО На одно жилище оленевода уходит 120-140 оленьих шкур. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
На одно жилище оленевода уходит 120-140 оленьих шкур. Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Когда-то, десять лет назад, Евгения сама жила в тундре, кочевала с оленями, но осталась без работы. Не растерялась, взяла грант в центре занятости, сначала начала шить для тундровиков шубы из оленьих шкур, теплые бурки, а потом постепенно перешла и на изготовление чумов. Сегодня на ее небольшом предприятии трудятся уже 17 тундровиков. Ведь то, как сделать настоящее качественное и теплое национальное жилище для северян-кочевников, знает только тот, кто сам когда-то испытал весь экстрим кочевой жизни.

Как ямальским кочевникам помогают спасать оленей

Только представьте, на один чум нужно 120-140 хорошо выделанных оленьих шкур. Их кропотливо сшивают в единые полотнища - нюки, шкур по 60-70. Плюс нужно сшить огромное полотнище, сукно для внутренней "стенки" чума, надо выстрогать не меньше 40 шестов высотой больше двух метров и доски для пола. Весь этот набор "под ключ" и готовят на предприятии Евгении Вануйто. Обычно в тундре изготовлением чума занимается женщина: и шкуры выделывает, и в нюки их сшивает, на это у нее уходит в общей сложности года два-три. Как признаются оленеводы, это очень тяжелая и муторная работа. Поставить чум - большое дело в тундре, говорят ненцы.

Не случайно недавно на Ямале приняли решение выдавать чумовой капитал молодым семьям при рождении третьего ребенка. Чумовой капитал - это полный набор составляющих для постановки своего жилища. К нему прилагается еще и печка-буржуйка и двое нарт. Общая стоимость - полмиллиона рублей. Причем выдается капитал дополнительно к федеральной и региональной выплате в 500 тысяч. Последняя, к слову, самая большая в России. Получается, что полная сумма выплат для тундровиков выходит почти в полтора миллиона рублей. С выплатой чумового капитала молодые семьи теперь могут не тесниться в чумах с родителями, братьями и сестрами, а сразу получают свое новое жилище.

Заказ на изготовление чумов, конечно, получила самый надежный и проверенный чумовой "застройщик" - Евгения Вануйто. К слову, в ее семье было шестеро братьев и сестер, все вместе жили с родителями. Поэтому Евгения хорошо знает, что значит иметь свой собственный чум.

Обычно в тундре изготовлением чума занимается женщина

Всего за несколько месяцев ее предприятие изготовило уже 50 чумов "под ключ" для вручения семьям под чумовой капитал. И это, конечно, не предел. Семьи на Ямале у тундровиков большие, как правило, в них по пятеро-шестеро детей. Рождаемость растет. А это значит, что и работы для предприятия Евгении Вануйто на ближайшие годы хватит.

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