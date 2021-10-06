Решение о многомиллионном штрафе Facebook вступило в законную силу

Таганский суд в среду оставил в силе административные штрафы на 6 миллионов рублей в отношении Facebook. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе, решением районного суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 22 июля 2021 года.

Согласно решению мирового судьи "Фейсбук Инк". (Facebook Inc) был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ за отказ удалить информацию, обязанность удаления которой предусмотрена законодательством РФ.

Согласно решению суда на Facebook было наложено несколько административных штрафов общей суммой 6 миллионов рублей.