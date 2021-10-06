Республиканцы предложили краткосрочный компромисс по госдолгу США

Во избежание дефолта, который может случиться уже 18 октября, Республиканская партия США пойдет на компромисс и не будет препятствовать пролонгации лимитов госдолга, обеспечивающих нынешний уровень правительственных расходов до декабря включительно. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

"Дабы в ближайшей перспективе оградить американский народ от созданного демократами кризиса, мы также позволим демократам использовать обычные процедуры для проведения решения о чрезвычайном продлении лимита долга в фиксированном долларовом выражении для покрытия потребностей текущих расходов по декабрь", - цитирует РИА Новости слова лидера Республиканской партии.

Ранее Белый дом уже обращался к конгрессменам с просьбой поднять или отменить потолок заимствований. В противном случае возможности обслуживать финансовые обязательства​​​ будут исчерпаны уже 18 октября.

Макконнелл заявил о готовности его партии сотрудничать с демократами над компромиссным законопроектом.