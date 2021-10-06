РФ и Армения договорились развивать межпарламентское сотрудничество на международных площадках

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин встретился с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Они обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках парламентских ассамблей.

Как сообщает думский сайт, председатель ГД отметил, что стороны уже многое смогли сделать для развития отношений двух стран в рамках парламентского измерения. Его дальнейшее укрепление должно принести пользу для граждан обеих стран, выразил уверенность Володин.

Он предложил при обсуждении вопросов, затрагивающих Армению или Россию, продолжать вырабатывать общую позицию двух стран на международных площадках. Делегации стран работают в рамках ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентского союза. Все эти структуры, по мнению спикера, требуют выработки совместных решений.

Вячеслав Володин, кроме того, поблагодарил председателя парламента Армении за то, что первый свой визит он совершает в Россию. "Для нас это важно, - отметил он. - Это, во‑первых, подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, а также позволяет поднять вопросы, которые волнуют российскую сторону".