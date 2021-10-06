Ряд медицинских и соцработников сможет досрочно выйти на пенсию

"Дом-интернат для престарелых и инвалидов и дом-интернат для ветеранов войны и труда, являясь учреждениями соцобслуживания, выполняют тождественные функции, предоставляют социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, которые имеют еще дополнительный статус ветерана войны или труда. В связи с этим проектом приказа устанавливается тождество наименования учреждения "дом-интернат для ветеранов войны и труда" наименованию учреждения "дом-интернат для престарелых и инвалидов", предусмотренному в Списке должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения", - пояснили "Российской газете" в Минтруде.

Дело в том, что сегодня существует один серьезный правовой пробел. Сотрудники домов-интернатов для престарелых и инвалидов могут досрочно оформить пенсию. А вот те, кто работает в интернатах для ветеранов войны и труда, нет. Просто потому, что они не значатся в списке должностей и учреждений для досрочного назначения пенсии.

По закону досрочно выйти на пенсию может ряд работников, в том числе и сотрудники, осуществляющие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, независимо от возраста. При этом у них должен быть выработан определенный стаж: не менее 30 лет, если они трудятся в городе, и не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа.

В дом-интернат для престарелых и инвалидов принимаются женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, а также инвалиды I и II групп старше 18 лет. При этом инвалиды Великой Отечественной войны, участники ВОВ и члены их семей, погибших военнослужащих, а также умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ принимаются в дом-интернат в первоочередном порядке. По своей сути дом-интернат для престарелых и инвалидов - это обобщенное наименование учреждения, созданное для разных категорий граждан, в том числе инвалидов, участников Великой Отечественной войны и др. Принцип работы всех подобных учреждений идентичный. Людям предоставляется там постоянное или временное место жительства. За ними ухаживают сиделки, санитары. Оказывается постоянное медицинское наблюдение. Обеспечивается питание и уход, организуется посильная трудовая деятельность,досуг.

По сути, указание на контингент граждан в наименовании рассматриваемых домов-интернатов уточняет лишь статус граждан, помещаемых в эти учреждения, но не суть работы. Поэтому и предлагается считать понятия домов-интернатов для престарелых и ветеранов идентичными и включить в список должностей и учреждений для назначения досрочной пенсии дома-интернаты для ветеранов.