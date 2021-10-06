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06.10.2021 18:31
Рубрика: Культура

Ринго Старр сыграл с барабанщиками Iron Maiden, Red Hot Chily Peppers и Korn

Текст: Александр Алексеев
Ринго Старр. Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ринго Старр. Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ринго Старр. Фото: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В канун переиздания финального альбома The Beatles - Let It Be - ее ударник Ринго Старр записал благотворительный сингл WhyHunger's Drum Together. И снял уникальное десятиминутное видео с более чем сотней других знаменитых музыкантов.

Фото: Graeme Robertson/Getty Images
Beatles переиздадут альбом Let It Be с более чем 30 бонус-треками

Этот трек - уникальная джазовая импровизация на тему битловского хита Come Together. Прежде его перепевали многие рок-звезды, а по числу каверов на песни The Beatles он уступает только балладе Yesterday. Но такой удивительной версии музыкальный мир еще не слышал!

В этой новой импровизации приняли участие разные инструменталисты и вокалисты, даже оркестры. Но больше всего оказалось барабанщиков. Более 100 мэтров ударной установки захотели сыграть с Ринго Старром в этой старой новой композиции. Кто-то в студии, кто-то на полянке возле своего дома.

Среди них оказались Чад Смит из Red Hot Chily Peppers, Макс Вайнберг из сопровождающей группы Брюса Спрингстина E Street Band, Нико МакБрейн из Iron Maiden, Джин Хоглан из Testament, Кармин Аппис из Vanilla Fudge, в прошлом барабанщик Рода Стюарта. А также Рэй Люзьер из The Korn, Мэтт Кэмерон из Pearl Jam и даже 11-летняя Нанди Бушелл, прославившаяся благодаря видео своей игры на барабанах на Youtube.

Кстати

Этот сингл был выпущен в поддержку благотворительной организации WhyHunger, которая борется с голодом в США и за рубежом. И все деньги, вырученные за его продажу, пойдут в помощь нуждающимся.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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