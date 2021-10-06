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Текст:   Марина Трубилина 
05:00 10.10.2021
Российская газета - Неделя № 229(8580)

Росреестр дал советы, как не потерять квартиру

Росреестр опубликовал несколько советов, как сделать более безопасной куплю-продажу квартиры.
Удобство электронных сделок может стать шагом к потере жилья. Фото: Piotr Wytrazek / iStock Удобство электронных сделок может стать шагом к потере жилья. Фото: Piotr Wytrazek / iStock
Удобство электронных сделок может стать шагом к потере жилья. Фото: Piotr Wytrazek / iStock

Запретите "заочные" сделки со своим жильем. Подайте заявление в Росреестр о запрете регистрации сделок без личного участия (это можно сделать, например, через МФЦ). Запись об этом внесут в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Если кто-то захочет продать вашу квартиру, например, по доверенности, поданные им документы рассматриваться не будут. Этот механизм ввели в 2013 году, чтобы снизить риски мошенничества, например, при утере паспорта или документов о праве собственности. Также это помогает защитить права пожилых владельцев. Запрет не будет действовать, если сделка проводится по решению суда или по требованию судебного пристава.

Фото: iStock
В России вырос спрос на страхование недвижимости

Не разрешайте электронную регистрацию сделок. Провести сделку с недвижимостью можно и через интернет, с помощью электронной подписи. Однако в 2019 году этот порядок ужесточили: мошенники ухитрялись оформлять электронные подписи на настоящих собственников, а затем спокойно продавали жилье. Теперь оформить сделку через интернет можно, только если владелец предварительно письменно сообщил в Росреестр, что разрешает электронные сделки (можно разрешить это как для одного объекта недвижимости, так и для всех сразу). Есть ряд исключений: документы в электронном виде примут в любом случае, если их направляет банк, органы власти, нотариус, работающий с Росреестром, если усиленную электронную подпись выдала Федеральная кадастровая палата. Росреестр всегда уведомляет собственников по обычной или электронной почте о поступлении на регистрацию электронных документов, касающихся их недвижимости, подчеркивают в ведомстве. Поэтому через МФЦ внесите в ЕГРН актуальный адрес электронной почты.

Сверяйте данные в документах. Попросите у продавца оригиналы документов на собственность и внимательно изучите их. Это может быть договор передачи (приватизации), дарения, купли-продажи, участия в долевом строительстве и т.д. Кроме того, попросите предоставить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект. Убедитесь, что покупаете недвижимость у актуального собственника (сверьте ФИО в выписке, в паспорте и документе о приобретении продавцом квартиры). Проверьте, единственный ли собственник продавец или владеет только долей. Если долями владеют несовершеннолетние, продавец должен предоставить разрешение на продажу органов опеки.

Стоит насторожиться, если за недолгое время жилье часто переходило из рук в руки, отмечают в Росреестре. Судебное оспаривание даже одной из сделок в цепочке может привести к потере имущества последним собственником. Для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.

Будьте особенно внимательны, если продавец действует от лица собственника по нотариальной доверенности. Проверить подлинность доверенности можно на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.

Советы риелтора
Фото: iStock
Сыктывкарец купил квартиру вместе с предыдущей хозяйкой

Убедитесь, что нет каких-либо споров в отношении объекта недвижимости или продавца квартиры, советует руководитель правовой поддержки сети офисов недвижимости "Миэль" Ольга Балбек. Это можно проверить на сайте суда. "Это важно, так как действует закон о банкротстве физических лиц, есть упрощенный способ банкротства физлица. Необходимо проверить, не банкрот ли продавец, запросив справку из Бюро кредитных историй. Иначе в дальнейшем покупатель может стать участником судебного процесса по оспариванию сделки", - говорит эксперт.

Кроме того, нужно проверить, выполнены ли существенные условия договора собственника с предыдущим владельцем, отмечает Балбек. Проведены ли расчеты между сторонами сделки? Это подтверждается распиской о получении денежных средств и актом приема-передачи квартиры. Если был договор ренты - убедитесь, что все его условия выполнены, рента исполнена, обременения с объекта сняты. Если перед вами наследство - что наследники приняли наследство, споров по наследству нет.

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