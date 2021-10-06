Россияне смогут снимать наличные по QR-коду

Россияне в ближайшее время смогут снимать наличные в банкоматах по QR-коду. Такую опцию вводят крупные банки. По словам экспертов, это начало тенденции к отказу от физической карты как таковой. Правда, она несет и свои риски.

QR-код (англ. quick response - быстрый отклик) - считываемая оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана.

До конца года запустит такой сервис ВТБ, "Открытие" - в 2022 году, уже можно снимать наличные по QR-коду в Тинькофф Банке. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и "Русский стандарт" планируют ввести услугу.

"Клиенту необходимо выбрать в банкомате меню "Услуги без карты", ввести нужную сумму в операции "Снять наличные по QR-коду" и перейти на экран, где сформируется QR-код, - пояснили в ВТБ. - Затем войти в приложение ВТБ Онлайн на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне (pass-код, Face ID, отпечаток - в зависимости от настроек в приложении). После чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек. Транзакция идет в приложении, а в банкомате останется только забрать деньги".

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур уточнил, что технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, не имеющим при себе карты, но и тем, кто клиентами банка пока не является: "Держатель карты может сгенерировать QR-код на снятие 500 рублей в приложении и через мессенджер отправить его ребенку или родителям". По его словам, скорее всего, на начальном этапе снять можно будет определенную сумму - от 1 до 10 тыс. руб.

Технология позволит вносить и снимать наличные не только клиентам банка, но и тем, кто ими пока не является

В Тинькофф Банке уточнили, что в месяц совершается примерно 40 тыс. операций по снятию наличных по QR-коду на 3,5 млрд руб.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что возможность снятия наличных с использованием QR-кода - это продолжение тенденции по постепенному уходу от карты как физического инструмента.