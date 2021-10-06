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06.10.2021 08:34
Рубрика: Экономика

Россияне стали больше тратить на фастфуд

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За девять месяцев текущего года аналитики оператора фискальных данных OFD зафиксировали рост цен на фастфуд, проанализировав онлайн-продажи.

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Сильнее всего выросла цена на картошку фри - сейчас одна порция в среднем стоит 111 рублей, тогда как с января по сентябрь прошлого года она была на 18 процентов дешевле (94,1 рубля). Бургеры за год подорожали на 10,4 процента - с 281,6 рубля до 311 рублей. Дороже стали и газированные напитки - стакан объемом 0,4 литра вырос в цене на 5 процентов - до 72,3 рубля.

На 25,5 процента выше стал средний чек при заказе фастфуда. Он увеличился до 394 рублей с 314 рублей в прошлом году. Чаще всего россияне заказывают различные бургеры - они в структуре продаж занимают 61,1 процента. Доля картошки фри составляет 24,2 процента, а газировки - 14,7 процента.

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование, в прошлом году ситуация была несколько иной - за год снизились продажи бургеров, которые составляли 74,1 процента, картофель стали покупать чаще, а газированные напитки увеличили долю в заказах в 2,5 раза.

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