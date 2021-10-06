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06.10.2021 11:18
Рубрика: Экономика

Российская нефть впервые за три года стоит дороже 80 долларов

Текст: Евгения Думанская

Российская нефть Urals в Европе поднялась на торгах выше 80 долларов за баррель. Как рассказали в ценовом агентстве Argus, экспортная нефть преодолела эту отметку вечером 5 октября.

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Впервые с 2018 года цена Urals превысила 80 долларов. Как передает ТАСС, на Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) российская нефть торговалась по 80,8 доллара за баррель, а на средиземноморской CIF Augusta дошла до 81,35 доллара.

Накануне стоимость ноябрьских фьючерсов нефти Brent впервые с октября 2018 года превысила 83 доллара за баррель. Вслед за эталоном поднялась и российская нефть, которая сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Как считают эксперты, цены растут на фоне решения ОПЕК+ о наращивании добычи.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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