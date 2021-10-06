Российский репортер Медиакорпорации Китая получил "Премию дружбы"

"Премия дружбы" - высокая государственная награда КНР, вручаемая иностранным специалистам, которые внесли выдающийся вклад в сотрудничество между Китаем и зарубежными странами. Константин Щепин был удостоен премии за выдающийся вклад в содействие гуманитарному обмену между Китаем и Россией.

"Столь высокое поощрение свидетельствует о том, что руководство КНР по достоинству оценило Вашу работу как журналиста, который долгие годы освещает происходящие в стране события на блестящем профессиональном уровне, оперативно и добросовестно информирует русскоязычную аудиторию Медиакорпорации Китая обо всех значимых сюжетах, в том числе на российско-китайском направлении", - говорится в поздравительном письме.

Подготовленные Щепиным новостные материалы неизменно отличаются достоверностью, актуальностью и глубоким пониманием ситуации, интересны широкому кругу читателей, включая дипломатов и китаистов, отметил Денисов.

"Премия дружбы" от китайского правительства была вручена 30 сентября в Доме народных собраний в Пекине.