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06.10.2021 11:23
Рубрика: В мире

Российский репортер Медиакорпорации Китая получил "Премию дружбы"

Посол России в КНР Андрей Денисов 5 октября поздравил российского репортера Медиакорпорации Китая Константина Щепина с вручением "Премии дружбы" от китайского правительства, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Константин Щепин на церемонии вручения "Премии дружбы". Фото: Медиакорпорация Китая Константин Щепин на церемонии вручения "Премии дружбы". Фото: Медиакорпорация Китая
Константин Щепин на церемонии вручения "Премии дружбы". Фото: Медиакорпорация Китая

"Премия дружбы" - высокая государственная награда КНР, вручаемая иностранным специалистам, которые внесли выдающийся вклад в сотрудничество между Китаем и зарубежными странами. Константин Щепин был удостоен премии за выдающийся вклад в содействие гуманитарному обмену между Китаем и Россией.

Фото: Медиакорпорация Китая
Культурная интеграция России и Китая направлена на процветание обеих стран

"Столь высокое поощрение свидетельствует о том, что руководство КНР по достоинству оценило Вашу работу как журналиста, который долгие годы освещает происходящие в стране события на блестящем профессиональном уровне, оперативно и добросовестно информирует русскоязычную аудиторию Медиакорпорации Китая обо всех значимых сюжетах, в том числе на российско-китайском направлении", - говорится в поздравительном письме.

Подготовленные Щепиным новостные материалы неизменно отличаются достоверностью, актуальностью и глубоким пониманием ситуации, интересны широкому кругу читателей, включая дипломатов и китаистов, отметил Денисов.

"Премия дружбы" от китайского правительства была вручена 30 сентября в Доме народных собраний в Пекине.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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