Российский рынок остается главным для экспорта белорусского продовольствия

В этом году Беларусь заработает на экспорте АПК более 6 млрд долларов: 72 процента в структуре поставок приходится на российский рынок. О том, каковы перспективы белорусского продовольственного экс­порта, какие новшества ожидают предприятия и поставщиков после начала действия интеграционных карт и как меняются вкусовые предпочтения россиян, корреспондент "СОЮЗа" поговорила с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексеем Богдановым.

Алексей Игоревич, поставки белорусского картофеля на российский рынок в сравнении с прошлым годом выросли более чем в 10 раз. Чем вызван подобный спрос?

Алексей Богданов: Действительно, за семь месяцев мы продали россиянам более 90 тысяч тонн картофеля. Это в 17,5 раза больше, чем год назад. Повышенный спрос связан со снижением урожая картофеля, обус­ловленного неблагоприятными погодными условиями в некоторых регионах России. Наши производители предложили качественный товар по хорошей цене - естественно, пошел рост продаж. Более 93 процентов продаж картофеля приходится ныне на российский рынок, в прошлом году основным его покупателем была Украина, куда уходило почти 85 процентов картофеля. Россияне охотно покупают и овощи, от продажи которых белорусские экспортеры заработали уже 102,5 млн долларов - на 20,4 процента больше прошлогоднего.

Какие еще продукты питания популярны у россиян?

Алексей Богданов: К наиболее востребованной продукции относится мясо-молочная, удельный вес которой составил более 62 процентов в поставках продукции на российский рынок. В тренде - белорусские сыры. За семь месяцев мы увеличили объем поставок сыров и творога на 10,5 процента - до 156 тысяч тонн. Отмечу, что последние годы мы целенаправленно снижали объемы поставок сырьевых товаров, наращивая продажу готовых изделий. В итоге рост поставок готовой продукции наблюдается и в мясной группе: к примеру, поставки колбасных изделий выросли на 20 процентов.

Более чем на 41 процент выросли поставки говядины в виде отрубов, на 2 процента - свинины. В структуре экспорта увеличилась доля рыбы и рыбопродуктов, рапсового масла, яйца. Всего в Россию экспортировано продукции АПК на 2,5 млрд долларов - на 4,6 процента больше, чем год назад. Сегодня белорусские продукты питания продаются в 77 регионах России.

Заметила, что по отдельным позициям перевыполняются и прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства. Не будут ли они пересматриваться в сторону увеличения на будущий год?

Алексей Богданов: На российском рынке в этом году сложилась определенная специфика в потреблении продукции. Было жаркое лето, и у некоторых производителей снизилось производство молока. Соответственно, вырос спрос на молочную продукцию. И мы на него отреагировали по некоторым позициям, поставив чуть больше продукции, чем в 2020-м. Сохранится ли такой тренд? Сложно сказать. Надо учитывать, что Россия ежегодно вкладывает значительные финансовые средства в развитие собственного сельского хозяйства. И рано или поздно двум крупным производителям продовольствия (России и Беларуси) станет тесно на одном рынке. Поэтому мы уже на протяжении ряда лет ведем активную работу по диверсификации экспорт­ных поставок. В итоге за последние пять лет доля России снизилась почти на 20 процентов. За семь месяцев 2021 года доля РФ уменьшилась еще на 3,5 процентного пункта к уровню прошлого года, составив 72,4 процента. Этот объем поставок перераспределен на другие рынки, и такая работа продолжится. Прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства отработаны и сбалансированы, выверена методика их формирования. Необходимости в их пересмотре нет. В следующем году планируем поставки на российский рынок в том же объеме, что и сейчас.

Сегодня белорусские продукты питания продаются в 77 российских регионах

Какие еще рынки помимо российского в приоритете у Беларуси?

Алексей Богданов: География экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья включает сегодня 97 стран. Традиционное направление - страны СНГ (включая Россию), удельный вес которых в общем объеме экспорта продовольственных товаров составил 84,2 процента. За семь месяцев экс­порт туда вырос на 4,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Развиваем азиатское направление, где наш основной торгово-экономический партнер - Китай. Одновременно ищем новые рынки. В этом году открыли, например, поставки в Демократическую Респуб­лику Конго, Марокко, Португалию, Словению, Мальту, Сан-Марино, Кот-д"Ивуар, Исландию и другие. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли почти на 45 процентов.

Алексей Игоревич, что изменится после того, как заработают интеграционные союзные программы?

Алексей Богданов: Глобальных изменений ждать не нужно. Причина проста - ранее законодательство двух стран в аграрной сфере уже было достаточно серьезно сближено, проводится согласованная аграрная политика. В союзных программах обозначены направления, где еще сохранились различия на национальном уровне и где нам вместе необходимо поработать над унификацией законодательства двух стран по достаточно узкому перечню вопросов.