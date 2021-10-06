Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты

Инфляция в России с 28 сентября по 4 октября 2021 года составила 0,26 процента. Об этом говорится в отчете Росстата. Годовой уровень потребительских цен на 4 октября составил 7,22 процента.

Сильнее всего в сентябре подорожали овощи и фрукты. Например, помидоры выросли в цене на 24,9 процента по сравнению с августом, огурцы подорожали на 17,3 процента.

Из фруктов, по данным Росстата, больше всего увеличилась стоимость у апельсинов - на 12,9 процента.

Подорожал также чеснок (6,5 процента), бананы (3,4 процента) и свежая зелень (2,4 процента).

В то же время упала цена на свеклу. Она подешевела на 13,7 процента. Виноград подешевел на 12,6 процента, морковь - на 10,3 процента, яблоки - на 5,7 процента. Отмечается падение цен на капусту и лук.