Росстат зафиксировал рост цен на бензин в рознице

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 28 сентября по 4 октября выросли на 2 копейки до 48,90 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1 копейку до 50,65 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 3 копейки до 45,97 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 2 копейки - до 49,78 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 1 копейку - 57,60 рубля за литр.

За период с 28 сентября по 4 октября рост цен на бензин автомобильный отмечен в 28 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Йошкар-Оле, Калуге, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Чебоксарах и Ярославле - на 0,3%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Южно-Сахалинске - на 0,5%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 49,59 до 54,09 рубля, марки АИ-98 - от 55,48 до 60,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,20 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,00 до 50,40 рубля, марки АИ-98 - от 57,60 до 59,90 рубля за литр.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 27 сентября по 3 октября снизилось на 2%, а выпуск дизельного топлива вырос на 10,4%.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,2%, бензин марки АИ-95 на 5,9%, марки АИ-98 - на 7,6%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,1%. По итогам сентября средние цены на бензин и дизельное топливо не изменились.

Индекс потребительских цен (инфляция) в сентябре составила 0,6%, с начала октября - 0,15%, а с начала года - на 5,48%.