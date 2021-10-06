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06.10.2021 14:16
Рубрика: Экономика

Сбербанк стал самым дорогим банком Европы

Текст: Александр Проценко
Бывший советский сберегательный банк, ныне имеющий 100 миллионов клиентов, стал самым дорогим банком Европы: его рыночная капитализация превысила 7,9 триллиона рублей. Об этом сообщил "Эксперт".

Это событие в финансовом мире России, Европы и всей планеты случилось 6 октября в ходе торгов Московской биржи, когда акции компании поднялись до 375,312 рубля за штуку, установив исторический максимум. Таким образом рыночная капитализация всего "Сбера" превысила 7,9 триллиона рублей и позволила ему обойти британский HSBC в списке самых дорогих банков Европы. В общемировом рейтинге Сбербанк поднялся на 14-е место.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Аналитики заявляют, что нынешний результат стал следствием подорожания акций компании в ожидании позитивного финансового отчета за первые девять месяцев. Также инвесторов привлекает дивидендная политика банка, направляющего на них половину чистой прибыли. По прогнозам правительства России, дивиденды банка в 2022 году составят 26,36 рубля за акцию, в 2023-м - 26,95 рубля, а в 2024-м - 29,96 рубля. То есть, всего через три года дивиденды акционерам должны вырасти на 60 процентов.

"Сбер", главный российский банк, наследие советских времен, превращается в "интегрированную экосистему вокруг клиента", - пишет французское издание Les Echos. В начале октября газета назвала Сбербанк технологическим гигантом из-за его развитой экосистемы. Издание подсчитало, что "Сбер" предлагает около 80 различных услуг, многие из которых организованы по модели маркетплейсов. "Наша трансформация не имеет аналогов в банковской сфере в Европе или даже в США, - говорит Les Echos Владислав Крейнин, вице-президент Сбербанка. - Около сотни из 13 000 отделений банка уже трансформировались в рамках новой экосистемы. За ними должны последовать еще около 6 000".

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