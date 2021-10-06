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06.10.2021 20:58
Рубрика: Власть

Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ

Текст: Дмитрий Гончарук

Принятое в НАТО решение выслать восемь сотрудников российского представительства при альянсе не пройдет незамеченным, уверен председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что в НАТО решили сократить состав постоянного представительства России при штаб-квартире альянса в Брюсселе с 20 до 10 сотрудников, лишив восемь дипломатов аккредитации и сократив позиции еще двух. Затем эту информацию официально подтвердили в пресс-службе НАТО.

"Такого рода поведение НАТО без ответа не останется и не замеченным не будет", - сказал Климов РИА Новости.

Сенатор напомнил, что некоторое время назад на достаточно высоком уровне представители Североатлантического блока намекнули, что хотели бы какого-то позитива в развитии отношений с Россией.

"Мы ответили - давайте предпринимать конкретные шаги. Мы в ответ толком ничего не услышали, но теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги (альянса), то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие", - заключил Андрей Климов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации НАТО Россия и НАТО

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