Новости

Ученые назвали лучшую рыбу для снятия воспаления в организме 22:36
Минтруд разъяснил, когда родитель является "единственным" 22:27
Пауло Коэльо представил новую книгу 22:14
Глебов заменит Глушакова в сборной России 22:12
Вирусолог предупредил о риске тяжело заболеть гриппом из-за COVID-19 22:11
Четыре российских футболиста попали в рейтинг лучших в мире 21:56
Верховный суд США рассмотрит иск о пытках со стороны подрядчиков ЦРУ 21:51
Глава СК поручил предоставить доклад о расследовании убийства Талькова 21:47
Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных 21:31
Минтруд предложил продлить временные страховые выплаты медикам с COVID-19 21:21
Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ 20:58
Меркель: РФ выполняет все контракты на поставку энергоносителей 20:56
В Воронежской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 20:39
До 1 281 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:33
Корабли Северного флота направлены бороться с пиратством 20:21
Четыре человека пострадали при стрельбе в школе Техаса 20:16
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть 20:02
На 17-летнего белгородца завели дело об оправдании терроризма 20:00
Путин и Зюганов обсудили планы работы фракции КПРФ в Госдуме 19:58
Эксперт назвал условие цены на газ выше 2 тысяч долларов 19:50
Трамп выпал из списка богатейших американцев 19:34
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие продукты 19:25
В этом году построят больше жилья, чем ожидалось 19:20
В Крыму не будут останавливать бизнес при росте числа заболевших COVID-19 19:17
Власти Греции ищут путь к сердцу невакцинированных через желудок 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве РФ Михаилу Эскиндарову
06.10.2021 21:31
Рубрика: Digital

Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных

Текст: Максим Макарычев
Фото: twitch Фото: twitch
Фото: twitch

Twitch, популярный сервис потоковой передачи видеоигр, принадлежащий Amazon, пострадал от серьезной утечки данных, после того как в интернете появилось множество конфиденциальных файлов компании. Они содержат информацию о платежах сотен тысяч стримеров.

Фото: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook

Twitch пользуется огромной популярностью среди многочисленных геймеров, которые транслируют себя или киберспортивные соревнования. По данным компании , около 7 миллионов пользователей ежемесячно транслируют видео на Twitch , и у стримеров есть возможность монетизировать свои видео с оплатой в зависимости от их просмотров. Amazon купила компанию за 970 миллионов долларов в 2014 году, уточняет NBC News.

Неясно, как именно и кем были получены файлы. Пользователи сервиса давно жаловались, что платформа не делает достаточно для защиты пользователей от хакерских атак. Файлы выплат охватывают последние три года и идентифицируют пользователей по их регистрационному номеру. При этом платежи сильно различаются друг от друга: многие стримеры не получают никаких доходов, а некоторые зарабатывают сотни тысяч долларов.

Digital Интернет В мире США Хакерские атаки

Главное сегодня

МИД РФ прокомментировал решение НАТО о высылке дипломатов РФ
Путин: В устаревшей ГТС Украины в любой момент может что-то лопнуть
Песков назвал локдауны абсолютно нежелательным сценарием
Арестованным за избиение в метро приезжим грозит до десяти лет тюрьмы
Умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнев