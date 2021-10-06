Сервис Twitch пострадал от серьезной утечки данных

Twitch, популярный сервис потоковой передачи видеоигр, принадлежащий Amazon, пострадал от серьезной утечки данных, после того как в интернете появилось множество конфиденциальных файлов компании. Они содержат информацию о платежах сотен тысяч стримеров.

Twitch пользуется огромной популярностью среди многочисленных геймеров, которые транслируют себя или киберспортивные соревнования. По данным компании , около 7 миллионов пользователей ежемесячно транслируют видео на Twitch , и у стримеров есть возможность монетизировать свои видео с оплатой в зависимости от их просмотров. Amazon купила компанию за 970 миллионов долларов в 2014 году, уточняет NBC News.

Неясно, как именно и кем были получены файлы. Пользователи сервиса давно жаловались, что платформа не делает достаточно для защиты пользователей от хакерских атак. Файлы выплат охватывают последние три года и идентифицируют пользователей по их регистрационному номеру. При этом платежи сильно различаются друг от друга: многие стримеры не получают никаких доходов, а некоторые зарабатывают сотни тысяч долларов.