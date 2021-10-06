Сети 3G в России исчезнут в ближайшие 3-4 года

Сразу несколько операторов сотовой связи, в том числе американский Verizon, объявили об отказе от поддержки сетей стандарта 3G. На этом фоне российский рынок пока кажется отстающим, однако и в России к 2025 году сетей 3G не останется.

К 2021 году индустрия сотовой связи подошла с двумя сетями, актуальность которых вызывает большие вопросы - 2G и 3G. Больше шансов выжить сегодня у сетей 2G, которые могут продержаться еще десятилетие, пусть и занимая совсем незначительную долю на рынке. По прогнозу аналитиков Huawei, к 2024 году распределение трафика передачи данных будет выглядеть следующим образом: 50% в 4G, 38% в сетях 5G и лишь 12% в 3G и 2G.

"Третье поколение сетей сыграло огромную роль в развитии сотовой связи. Но сейчас оно абсолютно бессмысленно. И в отличие от второго поколения, на котором работает масса устройств сегмента Интернет вещей, различные банкоматы и счетчики, где есть актуальная голосовая связь, его можно безболезненно убрать, чтобы высвободить частоты", - отмечает глава информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Отключать 3G в России начнут в 2023 году. По оценкам экспертов, к 2025 году сетей 3G в России либо не будет вообще, либо они будут оставаться локально в каких-то районах с низкой плотностью абонентов.

"Отключение сетей 3G гораздо проще по ряду причин: во-первых, с основной задачей сетей 3G - передачей данных - гораздо лучше справляются сети 4G, голос же может быть перераспределен между сетями 2G и сетями VoLTE. А во-вторых, сети 3G гораздо сложнее планировать и оптимизировать в сравнении с 2G и даже 4G", - рассказал "РГ" Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России.

Работы по подготовке к отказу от сетей третьего поколения уже стартовали, и практически все операторы сотовой связи начали работу по рефармингу (процедура замены радиотехнологии на выделенных радиочастотах) частот, используемых сетями 3G, для более широкого развертывания сетей 4G и 5G. Наиболее популярным для рефарминга диапазоном частот является 1800 МГц. После рефарминга его используют преимущественно для нужд сетей LTE. Следом идут 900 и 2100 Мгц, которые также активно задействуются в городах под сети LTE в связи с нехваткой емкости.

Работы по подготовке к отказу от сетей третьего поколения уже стартовали

Операторы сотовой связи и финансово заинтересованы в отказе от 3G, отмечает Тигран Погосян, старший вице-президент ZTE в России: "Во-первых, пользовательский трафик и технологи сильно изменились со времен развертывания сетей 2G и 3G, и сегодня более логично использовать имеющийся спектр для перспективных 4G и 5G сетей. Во-вторых, обслуживать одновременно все технологии 2G/3G/4G/5G для операторов довольно затратно".

Однако до развертывания сетей пятого поколения говорить о отказе от 3G преждевременно. "Сроки перевода частот, занятых действующими стандартами, под нужды 4G и 5G будут зависеть от сроков предоставления частот для развития сетей пятого поколения. По мере строительства сетей 5G спектр 3G будет подвергнут полному рефармингу, а для остающихся в эксплуатации устройств 2G и LTE останутся полосы в диапазонах 900 и 1800 МГц", - сообщили "РГ" в пресс-службе МТС.

В связи с тем, что большинство гаджетов поддерживает сети 3G наравне с 4G, отказ от 3G будет незаметен для абонентов, отмечают эксперты. В то же время нельзя исключить вероятности того, что в каких-то случаях отключение сетей третьего поколения может привести к остановке специфических сервисов, что в свою очередь может привести к необходимости замены ряда клиентских устройств.