Загадочный шифр-невидимка найден на артефакте с острова Пасхи

Международная команда ученых впервые применила компьютерное сканирование для изучения уникальной мемориальной дощечки, привезенной с острова Пасхи и хранящейся в фондах Берлинского этнографического музея. Сканер позволил обнаружить на ее поверхности невидимый глазу текст, состоящий из таинственных символов.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Команда исследователей, в состав которой входил доктор Рафал Вечорек из Варшавского университета, создала трехмерную модель уникальной мемориальной доски. Этот артефакт, хранящийся в Берлинском этнографическом музее, сам по себе является загадкой.

Его длина составляет около метра, он изготовлен из дерева и по своей форме напоминает австралийский бумеранг. До последнего времени никто и не догадывался, что поверхность этой доски покрыта таинственными символами. Они не видны невооруженным глазом, и только сканирование помогло ученым обнаружить их.

Расшифровать невидимый глазу текст пока не представляется возможным. Ученые лишь предполагают, что артефакт может представлять собой ронгоронго. Это обобщенное название деревянных дощечек с письменами коренных жителей острова Пасхи. До наших времен дошло только 23 таких артефакта.

Мир узнал о ронгоронго лишь в 1864 году. За прошедшие с тех пор полтора столетия никому так и не удалось расшифровать загадочные письмена. Более того, никто до сих пор не знает, как их читать. Неизвестно и то, означает ли каждый символ отдельное слово или слог.

В данном случае работу ученых осложняет то, что поверхность артефакта оказалась сильно повреждена. По оценкам экспертов, сохранилось не более 10 процентов символов, которые изначально были вырезаны на этой дощечке. По словам доктора Вечорека, артефакт очень много лет пролежал, вероятно, в пещере. Дерево частично сгнило, частично его повредили насекомые. Проведенный анализ даже показал, что эту дощечку облюбовали многоножки вида Porcellionides pruinosus, которые в нем гнездились.

Учитывая плохое состояние артефакта, ученые с огромной осторожностью провели его сканирование, а затем создали его трехмерную модель. Дальнейшее изучение шло уже по ней. Отметим, что для создания этой модели потребовалось сделать несколько тысяч фотограмметрических снимков - фотографий, сделанных под разными углами и с разной степенью освещенности. Однако труды окупились с лихвой. В частности, было установлено, что мемориальная доска покрыта символами с обеих сторон, хотя обычно подобные таблички несут тексты только на одной своей стороне.

"На обратной стороне этой дощечки и на его ребрах нам удалось обнаружить невидимые символы, которые до сих пор ускользали от исследователей, - говорит доктор Вечорек. - Также мы нашли бороздки - похожие бороздки есть и на некоторых других ронгоронго. Они служили линиями, ограничивающими текст, и должны были облегчить труд при его написании".

Эти бороздки помогли ученым оценить размер всего текста. По их мнению, если бы артефакт сохранился полностью, то до наших дней дошла бы самая длинная надпись на всех известных науке ронгоронго. На сегодняшний день наиболее крупный текст жителей острова Пасхи насчитывает около 2,3 тысячи символов.

"Также мы получили новую информацию о древесине, на которой была выгравирована надпись, - говорит доктор Вечорек. - Долгое время считалось, что символы были вырезаны на куске дерева, выброшенном на берег острова Пасхи. Между тем, наши анализы показывают, что древесина была местной - это было дерево вида Thespesia populnea".

К слову, радиоуглеродный анализ показал, что артефакт был изготовлен в период между 1810 и 1870 годами, хотя нельзя полностью исключить то, что он появился в начале XVIII века. Отметим, что европейцы появились на острове Пасхи в 1722 году.