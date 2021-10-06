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Рубрика: В мире

СМИ: Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Италию

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Председатель КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Италию.

США намерены строить торговые отношения с Китаем с позиции силы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. "Китайские дипломаты сообщили, что лидер Китая не планирует лично присутствовать на саммите "двадцатки"", - цитирует агентство свои источники в МИД КНР. Подчеркивается, что из-за COVID-19 всех прилетающих в Китай отправляют на карантин. И Си Цзиньпин не покидал страну уже полтора года.

Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планировал обсудить с председателем КНР вопросы торговли и инвестиций. Встречи один на один зачастую оказываются наиболее плодотворными при разрешении разногласий.

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