СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию.

Как передает Mash, состояние 67-летнего народного артиста Российской Федерации ухудшилось.

По информации ресурса, минувшей ночью у актера "резко упал уровень сатурации - ниже нормы" и врачи "подключили его к кислороду под давлением".

"У Валерия Борисовича критическая стадия пневмонии - КТ4", уточнено изданием. "Поражено более 75% лёгких (в начале лечения показатель составлял 25-50%). Актер остается в сознании", - сообщают источники.