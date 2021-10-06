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СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Новости
    06.10.2021, 14:36
Текст:   Олег Усков

Госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию.

Как передает Mash, состояние 67-летнего народного артиста Российской Федерации ухудшилось.

По информации ресурса, минувшей ночью у актера "резко упал уровень сатурации - ниже нормы" и врачи "подключили его к кислороду под давлением".

"У Валерия Борисовича критическая стадия пневмонии - КТ4", уточнено изданием. "Поражено более 75% лёгких (в начале лечения показатель составлял 25-50%). Актер остается в сознании", - сообщают источники.

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