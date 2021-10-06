Составлен рейтинг социально ответственных промышленных компаний России

Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком) составил рейтинг социальной эффективности пятидесяти крупнейших промышленных предприятий России. Первые три места распределили между собой нефтегазовые госкорпорации "Газпром" и "Роснефть", а также частная горно-металлургическая компания "Норильский никель". В первую десятку вошли и такие добывающие компании, как "Транснефть", "Русгидро", "Алроса", "Татнефть".

В рейтинг включены те, кто реализует различные проекты поддержки населения в сферах здравоохранения, образования, обеспечения людей доступным жильем, инфраструктурой и др. Бизнес вкладывает социальные инвестиции в регионы своего присутствия. Это называется корпоративной социальной ответственностью (КСО). Основные направления определяет государство в лице региональных и муниципальных властей, отношения которых с бизнесом мотивируются, в том числе, интересом к партнерству и синергии.

В качестве ответа на корпоративную благотворительность власти могут предложить преференции, вполне предусмотренные законом. Территории имеют дополнительные средства на свое социально-экономическое развитие, а бизнес получает социально благоприятную социально-экономическую среду вокруг своих производств, одно из главных слагаемых успеха. Государственно-частное сотрудничество особенно важно на региональном уровне, поскольку соцпрограммы промышленников вносят ощутимый вклад в повышение качества жизни на местах.

Рейтинг отображает картину распределения социальных инвестиций в целом по стране. Оценка проводилась не только по абсолютным показателям (кто больше выделил средств на КСО), но и по критериям эффективности, то есть, по тому, как адресаты соцпроектов реагировали на инициативы промышленных гигантов. Если абсолютные затраты оценивались по данным бухгалтерии за 2018-2020 годы, то достигнутый эффект отслеживался по общественной реакции. В зачет промышленникам шли положительные отклики со стороны СМИ, в социальных сетях - наглядный показатель того, что те или иные проекты оказались наиболее полезными для общества.

Особого внимания заслуживает оценка эффективности соцпроектов компаний до и после начала пандемии. Был проведен сравнительный анализ по двум периодам - с апреля 2019 года по апрель 2020 года и с апреля 2020 года по апрель 2021 года. Он показал, как менялось направление социальной деятельности компаний и как их бюджеты адаптировались под нужды ситуации в стране.

В допандемийный период в топ-5 входили "Газпром", "Роснефть", "Норникель", "Фортум" и "Газпром Нефть". Основными направлениями КСО тогда были благотворительность, культурное и инфраструктурное развитие территорий, экология, спорт, молодежь и др. "Газпром" и "Норильский никель", помимо прочего, помогали с организацией и проведением ярмарок, фестивалей и различных общественных акций.

Пандемия стала вызовом, заставившим реагировать на изменения социальной конъюнктуры. В лидерах остались те, кому удалось перестроиться быстрее других. Изменилась и направленность соцпроектов. Многие сделали акцент на поддержку медицины и волонтерского движения, помощь тяжелобольным пациентам.

Некоторые экстренно поддержали медицинские учреждения, учитывая сложность ситуации, с которой те столкнулись в связи с пандемией. Компании активно оказывали материальную помощь регионам своего присутствия. На выделенные ими деньги для больниц приобреталось оборудование, лекарства и средства индивидуальной защиты, проводились дезинфекции. На фоне этого некоторые проекты, например, реставрация исторических зданий и поддержка некоммерческих организаций, были сняты с повестки дня и отложены на перспективу.

Судя по рейтингу, не всем лидерам "допандемийного" периода удалось удержать свои позиции после апреля 2020-го. Так, первое место в "постпандемийном" отрезке времени поделили между собой четыре компании - "Роснефть", "Норникель", "Русгидро" и "ММК". Эти данные говорят о мобильности тех компаний-лидеров, которым удалось быстро среагировать на изменение ситуации и резко изменить свои позиции в лучшую сторону.

В рейтинге Инстраткома представлены государственные и частные компании. В итоговой таблице, с учетом обоих временных периодов, первые места заняли "Газпром", "Роснефть" и "Норникель", то есть две госкорпорации и один частник. Коммерческие предприятия без значительного государственного участия вроде как не обязаны выделять деньги на что-либо, не связанное напрямую с их деятельностью, поэтому показательно стремление многих к поддержке не только благотворительных проектов, но и к реализации целых социальных программ. КСО в России, как и в мире, стало важной частью стратегии работы крупных компаний и не только государственных, судя по масштабам работы вошедшего в первую тройку рейтинга "Норильского никеля". Пандемия обострила и кадровый вопрос, поэтому многие стали оперативно внедрять новые методы, повышать зарплаты. В начале этой недели отличился "Норникель", объявив о значительном увеличении заработной платы на основных производственных площадках. Для Норильского региона, а это около 50 000 работников, рост составит 20 процентов. Это повышение, в частности, представляет собой очередной и последовательный шаг руководства компании в логике вложений в человеческий капитал, социальные гарантии и, несомненно, в повышение уровня доходов населения крупного региона.

Тренд очевиден: частные компании подают недвусмысленный сигнал о заинтересованности быть социальными партнерами государства наравне с госкорпорациями.