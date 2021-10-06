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06.10.2021 11:54
Рубрика: Экономика

Спрос на энергоресурсы в Европе достиг максимума с начала века

Текст: Сергей Тихонов
Цены на газ и уголь в Европе находятся на максимумах и превысили все рекорды прошлых лет. Газ подорожал выше 1700 долларов за тысячу кубометров, а энергетический уголь, используемый для выработки электричества, стоит дороже 240 долларов за тонну. К ценовому пику медленно, но верно подбирается нефть, штурмуя значения, на которых находились котировки в 2014 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Европе упорно винят в произошедшем штиль в Северном море, сокративший вдвое объемы выработки электроэнергии на ветровой генерации и то, что "Газпром" в течение 2021 года не наращивал поставки газа через Украину.

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При этом объемы экспорта газа в Европу из России за девять месяцев, по сравнению с прошлым годом выросли на 15,3% - 145,8 млрд кубометров, и близки к максимуму 2018 года (149,2 млрд кубометров).

По мнению CFA, директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, причинами европейского энергокризиса стало сразу несколько факторов, но самый очевидный - это восстановление экономики ЕС после пандемии, что естественным образом повысило спрос на энергию в целом. Также очень важную роль сыграли: планомерное разрушение атомной энергетики, ускоренный отказ от "грязных" источников (уголь, мазут - РГ) энергии в 2020 году, когда спрос на нее на фоне спада в экономики сильно просел. Отдельно стоит отметить сильное увеличение роли ветрогенерации, которую, судя по данным этого года, стоит отнести к очень нестабильным источникам, выработка электроэнергии за последние 90 дней только в Германии оказалась на 30-40% ниже прошлогоднего значения. В результате единственным вариантом удовлетворить растущий спрос оказался газ. Причем с учетом снижения вклада других источников его требуется рекордно много, отмечает эксперт.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс уже заявил, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. При этом чиновник подчеркнул, что энергокризис не заставит Евросоюз отступиться от климатической повестки. Европа не откажется от своей энергетической политики и продолжит продвижение "зеленой" энергетики. "Климатические нормы ЕС высечены в камне", - цитирует Тиммерманса ТАСС.

Но с точки зрения Брагина, Европе придется поменять свое отношение к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). По крайней мере, в вопросе резерва мощностей. Если и полагаться на ВИЭ, в частности солнце и ветер, то необходимо формировать мощности с большим запасом с тем, чтобы ухудшение погодных условий не приводило к критическому дефициту. Может быть поменяется и отношение к атомной энергетике, предположил эксперт.

Всех теперь волнует, насколько может затянуться период рекордных цен на энергетическое сырье в Европе. Парадокс, но теперь уже от действий Европейского правительства ничего не зависит. Запуск "Северного потока-2" в этом году немного снимет напряжение на рынке, но серьезно снизить дефицит газа в ЕС не сможет. Нарастить экспорт угля в Европу могут Россия и Австралия, но в нашем случае речь идет не об очень больших объемах, а австралийский уголь потеряет в Европе все свои логистические преимущества из-за долгой доставки морем. К тому же многие угольные станции в Европе были не просто остановлены, а разрушены.

Сейчас все зависит от погоды, считает Брагин. Усиление ветра или повышение температуры могут помочь сократить спрос на газ. Но впереди зима, и если она окажется суровой в странах Старого Света, котировки нефти, газа и угля могут продолжить бить исторические рекорды.

Экономика Отрасли Энергетика

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