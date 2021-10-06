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06.10.2021 13:19
Рубрика: Происшествия

Суд дал 2 года колонии водителю, сбившему брата модели Булычевой

Текст: Наталья Козлова

Лефортовский суд Москвы вынес приговор водителю Денису Журавлеву, виновному в смертельном ДТП на трамвайной остановке с одним погибшим. Он проведет в колонии два года и еще три года не сможет садиться за руль.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Напомним, Журавлев - фигурант резонансного уголовного дела. Молодой человек на Красноказарменной улице в Москве сбил трех человек, выходивших из трамвая. Водитель Журавлев, игнорируя правила, пошел на обгон и на полном ходу влетел в людей. Двое человек - муж и жена - остались живы, а 28-летний Иван Булычев, брат российской гимнастки и модели Наталии Булычевой, - погиб.

Высказывались предположения, что водитель, учитывая его позицию и старания его родственников, избежит наказания, но этого не произошло.

Происшествия Правосудие Суд

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