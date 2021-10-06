Суд в США одобрил выплату Олегом Тиньковым 448 млн долларов

Суд в США согласился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова выплату в 448,96 млн долларов в рамках сделки по делу о налоговых преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

"Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов", - говорится в документе.

Решение не означает освобождение Тинькова от ответственности, окончательный приговор будет вынесен 29 октября.

Напомним, налоговая служба США обвинила Олега Тинькова в неуплате налогов в начале 2020 года. По выдвинутым обвинениям ему грозило до шести лет тюремного заключения в американской тюрьме. Сначала Тиньков долго отказывался признать свою вину, но в итоге пошел на соглашение с Минюстом США.