Трамп выпал из списка богатейших американцев

Экс-президент США Дональд Трамп, по данным журнала Forbes, впервые за последние 25 лет не вошел в число 400 самых богатых американцев.

Издание оценивает достояние бывшего главы Соединенных Штатов, как и в прошлом году, в 2,5 миллиарда американских долларов. Но при этом замечает, что Трампу не хватило 400 миллионов долларов, чтобы попасть в заветную компанию. В 2020 году Трамп занимал в ней 339-е место.

Объяснить "неудачу" экс-хозяина Белого дома можно, скорее всего, последствиями пандемии. За это время капитал строительного магната уменьшился на 600 миллионов долларов. Виной тому серьезно понизившийся спрос на недвижимость в крупных городах. Кроме того, по словам самого бизнесмена, президентство (2017-2021 гг.) обошлось ему в миллиарды долларов.

Правда, критики, в свою очередь, упрекают Трампа в том, что он свой президентский пост использовал для собственной финансовой выгоды. И приводят в пример случаи, когда, будучи главой государства, Трамп предъявлял счета администрации или партийной казне за проведенные в своих владениях мероприятия.

Forbes напоминает, что, начиная с 1996 года, империя Трампа процветала. До избрания президентом в 2016 году его имя неизменно фигурировало в верхней половине "табели о рангах". Наибольшего успеха Трамп добился в 2015-м с 4,5 миллиарда долларов. А после победы на президентских выборах фортуна от него отвернулась. В списке Forbes он опускался все ниже и ниже, пока и вовсе не покинул его.