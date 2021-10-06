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06.10.2021 22:36
Рубрика: Общество

Ученые назвали лучшую рыбу для снятия воспаления в организме

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из самых полезных продуктов для борьбы с воспалениями является жирная рыба, а лучшими противовоспалительными свойствами обладает скумбрия. Согласно изданию Harvard Health Publishing, острое воспаление возникает, когда у вас травма или болезнь, и ваша иммунная система посылает на помощь лейкоциты. Тем не менее, это может стать хронической реакцией на такие вещи, как избыток токсинов в организме или избыточная масса тела.

Фото: istock
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Лосось, скумбрия, сардины, сельдь и форель содержат самые высокие уровни омега-3, примерно 1-3,5 грамма на порцию. Однако омега-3 присутствует в менее жирной рыбе, такой как треска и морской окунь, но ее количество намного меньше, примерно 0,1-0,3 грамма на порцию. Скумбрия имеет самое высокое содержание омега-3 среди жирной рыбы: примерно 2,5-2,6 грамма омега-3 в 100 граммах.

Эти жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, могут помочь уменьшить хроническое воспаление и, в свою очередь, снизить риск серьезных заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, омега-3 снижает уровень провоспалительных белков. Наряду с этими белками в организме человека есть множество других биомаркеров, которые служат очагами воспаления. В публикации издания Scientific Reports говорится, что такие болезни, как диабет, высокий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и С-реактивные белки, являются главными воспалительными биомаркерами. В исследовании отмечается, что регулярное потребление омега-3 жирных кислот привело к снижению уровня этих биомаркеров, особенно у пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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