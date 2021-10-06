Уникальная 3D-копия Давида смутила посетителей выставки ЭКСПО в Дубае

Ежегодно тысячи туристов из арабских стран специально приезжали во Флоренцию, чтобы насладиться оригиналом Давида работы гениального Микеланджело в Академии изящных искусств. Судя по всему, именно это обстоятельство сподвигло кураторов итальянского павильона на ЭКСПО привезти в Дубай цифрового двойника знаменитой статуи в натуральную величину, которая передает все малейшие оттенки каррарского мрамора и изгибы обнаженного тела Давида.
Однако сюрприз, увы, не удался - во время монтажа статуи возникли опасения, что ее нагота может оскорбить и вызвать неоднозначную реакцию среди местного населения. Чтобы не надевать брюки или нижнее белье на героя, было принято соломоново решение. Современную конструкцию поместили в нечто похожее на стилизованную под мрамор клетку, благодаря которой широкой публике будет видна лишь голова Давида, а все остальные части тела спрячут в специально проделанном отверстии.