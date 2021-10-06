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06.10.2021 22:05
Рубрика: В мире

Уникальная 3D-копия Давида смутила посетителей выставки ЭКСПО в Дубае

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(8581)
Страшный конфуз произошел на Всемирной выставке ЭКСПО в Дубае с арт-объектом, который должен был стать визитной карточкой Италии на этом престижном смотре. Публику в Эмиратах смутила уникальная 3D-копия Давида, который по сей день по праву считается одним из самых непревзойденных шедевров мирового искусства.

Ежегодно тысячи туристов из арабских стран специально приезжали во Флоренцию, чтобы насладиться оригиналом Давида работы гениального Микеланджело в Академии изящных искусств. Судя по всему, именно это обстоятельство сподвигло кураторов итальянского павильона на ЭКСПО привезти в Дубай цифрового двойника знаменитой статуи в натуральную величину, которая передает все малейшие оттенки каррарского мрамора и изгибы обнаженного тела Давида.

Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden
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Однако сюрприз, увы, не удался - во время монтажа статуи возникли опасения, что ее нагота может оскорбить и вызвать неоднозначную реакцию среди местного населения. Чтобы не надевать брюки или нижнее белье на героя, было принято соломоново решение. Современную конструкцию поместили в нечто похожее на стилизованную под мрамор клетку, благодаря которой широкой публике будет видна лишь голова Давида, а все остальные части тела спрячут в специально проделанном отверстии.

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