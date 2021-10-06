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06.10.2021 18:07
Рубрика: Культура

В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов

Текст: Наталья Лебедева
Программа "Пушкинская карта" набирает обороты. На сегодняшний день в афише доступны более 16 тысяч культурных мероприятий, которые предлагают почти 2000 театров, музеев, концертных залов, лекториев и библиотек. Специальное мобильное приложение "Госуслуги.Культура" для использования "Пушкинской карты" скачали на свои смартфоны более трех миллионов молодых людей.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"16 039 событий уже одобрены экспертными советами и размещены в афише программы "Пушкинская карта" на портале Культура.РФ. Это спектакли, концерты, образовательные мероприятия и творческие встречи", - сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания попечительского совета Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"

К программе "Пушкинская карта" присоединились все 85 регионов России и 1960 учреждений культуры, как федеральных, региональных и муниципальных, так и частных.

"Программа "Пушкинская карта" позволит почти 13 миллионам молодых граждан нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет получить доступ к культурным мероприятиям и произведениям искусства", - отметила Татьяна Голикова.

По ее словам, это даст новый импульс развитию всей отрасли культуры, повысив градус конкурентности между организациями культуры.

Кстати

Напомним, что программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября. Оформить ее могут граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого надо иметь подтвержденную учетную записать на портале Госуслуг. Полная афиша всех спектаклей, концертов, выставок, мюзиклов, перформансов, мастер-классов, лекций и экскурсий доступна на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги.Культура". 3000 культурных рублей надо успеть потратить до 31 декабря 2021 года. В следующем году сумму обещают увеличить до 5000 рублей.

Куда можно сходить по "Пушкинской карте"?

Москвичей и питерцев уже окрестили счастливчиками, чьи желания ограничены лишь балансом на карте. Так, Государственный Академический Малый театр (ГАМТ) предлагает сразу три спектакля: "Ревизор" в постановке худрука театра Юрия Соломина и Василия Федорова, "Пиковая дама" режиссера Андрея Житинкина и "Метель" в постановке Алексея Дубровского.

Почти 70% выпустивших «Пушкинскую карту» – девушки старше 18 лет

По "Пушкинской карте" можно сходить также в "Сатирикон" на "Всем, кого касается", в театр им. Вахтангова на "Евгения Онегина" или посмотреть спектакль "Сын" в театре Маяковского… Также в программе все столичные и федеральные музеи, расположенные в Москве.

Не отстает и Санкт-Петербург. Русский музей, Александринский театр, Санкт-петербургская филармония, театр-фестиваль "Балтийский дом", Михайловский театр, Петропавловская крепость и даже Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки…

В Калужской области участниками всероссийского проекта "Пушкинская карта" стали областной драматический театр, ТЮЗ, Инновационный культурный центр, областная филармония, Дом музыки, Калужский театр кукол, Калужский объединенный музей-заповедник и его филиалы, Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и музей изобразительных искусств. В ближайшее время список пополнят учреждения культуры Обнинска.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Что можно увидеть с "Пушкинской картой": Маслодавильня, Репин, Малевич

В Новосибирске к проекту присоединились более десятка учреждений культуры - среди них кинотеатр "Победа", оперный театр, краеведческий музей.

Также по "Пушкинской карте" можно сходить в краеведческий музей имени Алексея Кирилловича Кузнецова, музейно-выставочный центр Забайкальского края, национальный театр песни и танца "Амар сайн" и театр песни и танца "Забайкалье".

Больше интересных культурных событий для молодежи на портале "Культура.РФ"

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