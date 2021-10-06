В Беларуси впервые пройдут электронные торги по продаже овощей

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси предложило организовать на Белорусской универсальной товарной бирже электронные торги плодоовощной продукцией. По замыслу организаторов, это привлечет к торговле новые фермерские и коллективные хозяйства, облегчит их взаимодействие с торговыми сетями. А значит, конечная стоимость продуктов на прилавке станет для покупателей более комфортной.

Перед каждой торговой сессией на сайте биржи будет размещаться реестр заявок торговых сетей на покупку того или иного товара.

Как рассказали корреспонденту "СОЮЗа" в пресс-службе биржи, первые торги овощами для внутреннего рынка на БУТБ могут пройти уже в октябре. Для этого планируется создать отдельную торговую сессию, которая будет проводиться еженедельно по мере поступления заявок по методу обратного аукциона, то есть на понижение цены. Начать планируется с картофеля, моркови, капусты и свеклы. Эти позиции уже внесены в электронный каталог, по ним можно формировать заявки на покупку и продажу.

Теперь главная задача - привлечь на торги как можно больше участников. В облисполкомы уже разосланы соответствующие письма. С помощью местных органов власти сформирован перечень потенциальных продавцов сельхозпродукции.

Шансы региональных проектов на успех резко возрастут, если они станут федеральным проектом

Участвовать в торгах уже согласились примерно 120 фермерских хозяйств и СПК. Теперь их представителей надо обучить азам работы на бирже. Для этого с 4 по 15 октября опять-таки при содействии обл­исполкомов и на их территории специалистами БУТБ будут проводиться семинары.

В связи с пандемией они пройдут, скорее всего, в онлайн-режиме.

- Прежде всего нужно рассказать, что такое биржа, ведь большинство реализует через нее свою продукцию впервые, - поделились подробностями в БУТБ. - Будет предоставлена базовая информация о том, как работать с торговой системой. Вход на биржевой рынок бесплатный. Выдается бесплатная электронная цифровая подпись, участник бесплатно аккредитуется. Интерфейс торговой системы достаточно простой и интуитивно понятный, поэтому весь процесс обучения, как правило, займет не более полутора часов. После этого можно смело приступать к торгам.

Дело облегчается тем, что аналогичный товар уже реализуется на бирже, правда, в рамках площадки промышленных и потребительских товаров. Таким образом совершались сделки по реализации персиков, слив, вишни и груш. На очереди - клюква, чернослив, томаты.

Можно смело констатировать, что интерес к биржевой площадке у товаропроизводителя есть, в том числе для выхода со своей продукцией на внешние рынки. Организация торгов по реализации отечественных овощей на сессионной основе поможет полнее насытить и внутренний рынок. Перед каждой торговой сессией на сайте биржи будет размещаться реестр заявок торговых сетей на покупку того или иного товара, продавцы смогут формировать соответствующие предложения. Размер поставки не ограничивается. Но о конкретных объемах пока говорить рано, уточнили в БУТБ.

Как в России

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, региональные власти подобные торги не организуют. Их проводят торговые сети на собственных торговых площадках - в расчете на понижение, если цена зависит от внешних факторов.

В Ростовской области предпринимаются первые шаги по созданию биржи. По словам первого заместителя губернатора Виктора Гончарова, региону просто необходим такой электронный сервис, где каждый производитель мог бы выставлять свою продукцию, указывая всю спецификацию для потенциальных покупателей (от сортов и объемов имеющейся продукции до конечных цен и условий поставки). Это могло бы помочь оптовикам в поисках товара, а производителям - решить хроническую проблему сбыта.

Сейчас одна из местных компаний уже занимается разработкой подобного сервиса. Выглядеть это будет так. Например, фермер начал уборку овощей и понимает, что через две недели у него на складе будет 400 тонн белого лука сорта "альба" со всеми необходимыми справками и документами, по отпускной цене (условно) 30 рублей за килограмм. Он выставляет этот лот, и его после проверки могут увидеть все желающие.

Например, из Москвы на закупку едет пустая фура. Оптовики могут заранее увидеть всю спецификацию, созвониться с производителем и предварительно договориться о сделке. На месте им нужно будет только проверить товар. Искать больше ничего не нужно. Особенно это удобно, если торгуются небольшие партии овощей или фруктов. Например, в начале уборки собрать фуру спелых груш с одного места бывает сложно. Благодаря сервису оптовики могут заранее заключить предварительные сделки на покупку трех-четырех лотов в разных местах области. И когда они приезжают в регион, им достаточно проехать по местам сбора фруктов, посмотреть на "забронированный" товар своими глазами и подписать договор.

Опрошенные газетой "СОЮЗ" фермеры, оптовики и розничные торговцы согласны, что сервис будет полезен всем. Но есть ряд ограничений. Во-первых, товар все равно нужно будет "щупать руками". Груши одного и того же сорта и даже одинакового размера могут иметь разную спелость, разное состояние кожуры и так далее - а это очень сильно влияет на конечную цену. Кроме того, сервис может помочь на первоначальном этапе. Но если деловые связи будут налажены, то после двух-трех "проверочных" сделок продавец и покупатель смогут общаться между собой напрямую, минуя электронного посредника, говорят сами оптовики.

Впрочем, если покупатели захотят дополнительно заработать, то всегда лучше посмотреть всю палитру предложений. Опять-таки, ни один поставщик не сможет гарантировать заранее определенную кондицию товара. Выбор - это всегда хорошо.

А еще шансы проекта на успех резко возрастут, если он станет федеральным, отмечают предприниматели. Сила подобных сервисов как раз в возможности выдать за одну секунду всю актуальную информацию по огромному массиву данных.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в Петербурге биржевые торги активно ведутся, но упор делается на нефть, газ, лес, минеральные удобрения. В этом году впервые начали торги рыбной продукции (пока только минтая) и зерна. Пошло неплохо, во всяком случае, рыбный ассортимент до конца года планируется расширить. Но говорить внятно о каких-либо итогах и влиянии новшества на рынок пока нельзя.

В ТЕМУ

В январе - августе биржевой товарооборот Беларуси и России увеличился в полтора раза и достиг 375 млн долларов. Это больше, чем с какой-либо другой из 68 стран, представленных на БУТБ. В структуре импортных сделок преобладали черные и цветные металлы, уголь, кокс и кабельно-проводниковая продукция, в то время как на экспорт поставлялись белорусские стройматериалы, молочная продукция, рапсовое масло и кожа. Российская Федерация также занимает первое место по количеству аккредитованных на бирже компаний-нерезидентов - здесь работают свыше 2,6 тысячи российских участников, что составляет более половины всех зарубежных клиентов.