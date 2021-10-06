В этом году построят больше жилья, чем ожидалось

В этом году будет построено около 86 млн квадратных метров жилья. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

В этом году ввод жилья превышает прошлогодние показатели более чем на 30%, отметил вице-премьер. "Мы твердо видим, что в этом году мы сдадим порядка 86 млн кв. м жилья", - сказал он, добавив, что следующий год будет тяжелее. Сейчас основная проблема строительной отрасли - рост стоимости стройматериалов, считает Хуснуллин. Также осложняет развитие строительства отсутствие подготовленных земельных участков и нехватка кадров.

Ранее планировалось, что в нынешнем году будет сдано около 85 млн кв.м жилья. Это больше, чем в 2020 году, когда было построено 82,2 млн кв.м.