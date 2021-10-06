В Госдуме оценили призыв выслать из США российских дипломатов

Сенаторы США, призвавшие выслать из страны дипломатов РФ, плохо разобрались в проблеме. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сенаторы США призвали президента страны Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов в случае отказа Москвы расширять штат американского посольства.

Авторы идеи вряд ли осознают последствия своих действий, отметил Слуцкий в своем Telegram-канале. По его мнению, в основе предложения - "популизм и некомпетентность". "Представители Сената явно рассчитывали на громкий пиар-ход, но при этом плохо разобрались в проблеме", - написал парламентарий. Он напомнил, что именно Вашингтон развязал противостояние с Россией в дипломатической сфере еще в конце 2016 года. Тогда в США сделали мишенями сотрудников дипмиссий России и посольские объекты. Были предприняты необоснованные высылки дипломатов в считанные дни, захват дипсобственности и "другие агрессивные и противоправные меры".

Слуцкий при этом подчеркнул, что все действия Москвы носили ответный, взвешенный и симметричный характер.

Он также обратил внимание, что подписанты обращения к Байдену - авторы целого ряда законопроектов и резолюций, так или иначе направленных против России. "Вопрос: осознают ли они, что реализация их очередного "русофобского шедевра" чревата вынужденным закрытием дипучреждений и снижением фактического уровня дипломатических отношений до критически низкого?" - сомневается Слуцкий.

В МИД РФ ранее пригрозили жесткими ответными мерами, если администрация США решится на подобный шаг, предположив, что авторы предложения добиваются закрытия американских загранучреждений в России".