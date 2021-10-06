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В ленте Instagram появятся длинные видео

Текст:   Иван Черноусов
06.10.2021,  
13:26
В лентах пользователей социальной сети Instagram появятся длинные видео продолжительностью 1 час. Об этом сообщает издание The Verge.

Таким образом, социальная сеть откажется от сервиса IGTV, представленного в июне 2018 года. Тогда компания планировала, что он сможет стать альтернативой YouTube, но сервис так и не смог стать популярным среди блогеров.

В 2020 социальная сеть запустила конкурента TikTok - Reels. Instagram пытается активно продвигать этот сервис, предоставляя ему центральное место в приложении и размещая рекламу на Facebook.

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