В МГТУ им. Баумана сменился ректор

​​Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана назначен Михаил Валерьевич Гордин.

По приказу Минобрнауки, он вступает в полномочия с 7 октября 2021 года.

Михаил Гордин - сам выпускник Бауманки. Работал научным сотрудником Института системного анализа РАН. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Последнее место работы - ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", занимаемая должность - генеральный директор.

Анатолий Александров, который возглавлял вуз до сих пор, уходит с поста. В этом году ему исполнилось 70 лет - предельный возраст для должности ректора. На заседании Ученого совета университета Александров избран президентом МГТУ им. Баумана.