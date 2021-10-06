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06.10.2021 23:47
Рубрика: Власть

В МИД РФ оценили решение НАТО выслать российских дипломатов

Москва не может верить позитивным заявлениям НАТО после решения этой организации отозвать аккредитации у восьми сотрудников представительства РФ при Североатлантическом альянсе. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

В комментарии для "Коммерсанта" он напомнил, что только накануне руководители НАТО делали заявления о важности деэскалации отношений с Москвой и призывали к возобновлению диалога в рамках Совета РФ - НАТО, а также говорили о необходимости появления посла России в Брюсселе.

"Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия - НАТО, направить в Брюссель посла.

"Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем", - подчеркнул Грушко. И добавил, что после фиаско с "афганской эпопеей" в НАТО не могут "обойтись без жупела "российской угрозы".

Сенатор пообещал скорый ответ на решение НАТО сократить представительство РФ

Ранее стало известно о намерении НАТО выслать восемь дипломатов, которые работали представителями нашей страны при альянсе. В то же время общее число доступных аккредитаций для Москвы в Брюсселе сократили до десяти.

В представительстве РФ эту информацию комментировать для РИА Новости не стали.

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