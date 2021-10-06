В Минцифры рассказали о расширении функционала портала госуслуг

Как сообщили Российской газете в Минцифры, на Госуслугах гражданам будут доступны более двух десятков различных услуг.
Можно будет получать счета на коммунальные платежи, информацию о наличии задолженностей, можно будет и производить оплату посредством платежной системы Банка России "Система быстрых платежей" и иных способов оплаты.
У пользователей появится возможность вносить показания счетчиков, подавать заявки на подключение объектов к системам отопления, энергоснабжения и другим. Смогут пользователи Госуслуг вносить показания счетчиков в отношении строящегося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции и др.
Пилотные проекты по получению и оплате счетов на ЖКУ стартуют уже в декабре нынешнего года, а в полноценном режиме должны заработать с сентября 2022 года. Внесение показаний счетчиков в экспериментальном режиме заработает в декабре, а в полноценном - в июне следующего года.