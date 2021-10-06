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06.10.2021 14:26
Рубрика: Экономика

В Минцифры рассказали о расширении функционала портала госуслуг

Текст: Олег Капранов
Минцифры разработало проект постановления правительства, в рамках которого предполагается утвердить перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с гражданами при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также при предоставлении иных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как сообщили Российской газете в Минцифры, на Госуслугах гражданам будут доступны более двух десятков различных услуг.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Можно будет получать счета на коммунальные платежи, информацию о наличии задолженностей, можно будет и производить оплату посредством платежной системы Банка России "Система быстрых платежей" и иных способов оплаты.

У пользователей появится возможность вносить показания счетчиков, подавать заявки на подключение объектов к системам отопления, энергоснабжения и другим. Смогут пользователи Госуслуг вносить показания счетчиков в отношении строящегося, реконструируемого объекта на период его строительства, реконструкции и др.

Пилотные проекты по получению и оплате счетов на ЖКУ стартуют уже в декабре нынешнего года, а в полноценном режиме должны заработать с сентября 2022 года. Внесение показаний счетчиков в экспериментальном режиме заработает в декабре, а в полноценном - в июне следующего года.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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