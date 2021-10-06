В Минприроды назвали главные климатические риски для России

Основными климатическими рисками для России являются лесные пожары, наводнения и жара, следует из утвержденного главой Минприроды Александра Козлова плана адаптации к изменениям климата в сфере природопользования.

Как считают в министерстве, самыми разрушительными для России являются наводнения, лесные пожары и аномальная жара. За последние 20 лет опасных гидрометеорологических явлений, которые нанесли значительный ущерб, на территории страны стало вдвое больше. При этом, отметили в пресс-службе Минприроды, в России среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса.

В документе, как передает РИА Новости, приводятся прогнозы климатологов из других стран, которые ожидают трехкратное увеличение рисков природных пожаров в некоторых регионах Азии.

В Минприроды считают, что страна может хорошо адаптироваться к двум глобальным рискам - дефициту воды и продовольствия. Большая территория позволяет с оптимизмом полагать, что предупреждающие меры заработают быстрее, чем медленно развивающиеся процессы дефицита еды и воды достигнут пика.

Козлов рассказал, что в этом году работы по восстановлению лесов пройдут на площади свыше миллиона гектаров. Часть из них станут "компенсационными".

"Согласно утвержденного плана адаптации к 2024 году отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений составит 100%", - приводит пресс-служба слова министра.