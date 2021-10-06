В Минске обсудили, как сохранить семейные ценности и сберечь память поколений

Актуальные вопросы социальной политики Союзного государства обсудили на "круглом столе" в минской городской Ратуше депутаты, представители министерств и ведомств, активисты женского движения Беларуси и России.

Разговор шел о совместных программах, инициативах и законах, направленных на защиту материнства, детства, семьи, а также о выработке методов и форм участия в политическом обеспечении процесса развития союзной интеграции.

- Человек - главное богатство страны, - отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кананович. - От численности населения, его состава зависят эффективность экономики, геополитическая стабильность, обороноспособность и устойчивое развитие государства.

Поэтому одна из первоочередных задач - повышение в общественном и индивидуальном сознании статуса семьи, отцовства и материнства как общечеловеческих ценностей. Государственная поддержка семьи с детьми - это одно из ключевых направлений социальной политики в Беларуси и, я уверена, в Российской Федерации.

Участники заседания говорили о непростой демографической ситуации в Беларуси. Одна из причин проблемы воспроизводства населения - тенденция взросления молодоженов. За последние 10 лет возраст вступления в брак увеличился для мужчин на 1,8 года, для женщин - на 1,7 года. Материнство также неуклонно становится старше. Средний возраст мам при рождении ребенка приближается к 30 годам, а при рождении первого ребенка составляет 26,8 года, что почти на два года больше, чем 10 лет назад. А это значит, что сокращается репродуктивный период, семьи по разным причинам не успевают реализовать намерения иметь двоих или троих детей.

Снижается и уровень брачности. Депутат привела такие цифры: с 2016 года число регистрируемых браков удерживается на стабильно низком уровне 60-64 тысячи браков в год. В то же время число разводов остается высоким. В 2019-м расторгнуто почти 34,5 тысячи браков, то есть практически половина.

Одна из важных задач - повышение статуса семьи, отцовства и материнства.

- Почти каждый третий развод приходится на семейные пары, прожившие в браке 5-9 лет, - говорит Людмила Кананович. - Среди расторгнутых браков наибольший удельный вес (42 процента) приходится на возраст 30-39 лет, то есть наиболее репродуктивный. А это отрицательно сказывается на демографической ситуации.

Обсуждалась на форуме также тема воспитания подрастающего поколения.

- В последнее время все более актуальным становится вопрос, как привить детям любовь к Родине, - так обозначила проблему депутат Государственной Думы России Елена Драпеко. - Старших не надо уговаривать быть патриотом: мы - дети послевоенного времени. А вот внукам нужно уже рассказывать, что это такое. Самая крепкая память - та, которая сохраняется в семье. Хотя и от государства многое зависит.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич во время выступления сделала акцент на недопущении фальсификации истории. Она рассказала о работе над законопроектом о признании и осуждении геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

- Будьте уверены, что на белорусской земле никогда не будет реабилитации нацизма и нацистских пособников. Известно, что Великая Отечественная война унесла жизнь каждого третьего белоруса. Расследуя факты нацистских преступлений, Генеральная прокуратура Беларуси сегодня приходит к выводу, что ущерб белорусскому населению был нанесен гораздо больший, чем считалось ранее, - отметила Лилия Ананич.

На "круглом столе" шла речь и о совместных усилиях России и Беларуси в противостоянии политическому терроризму. Лилия Ананич предложила коллегам из Российского союза женщин поддержать белорусских коллег в принятии резолюций и решений с целью защиты от внешних угроз, внесла предложения о выработке методов и форм участия в политическом обеспечении движения по развитию интеграции.

ВАЖНО

Во время встречи прозвучала идея создания цифрового информресурса двух стран, а также реализации проекта о судьбах участниц Великой Отечественной войны "Женское лицо Победы".