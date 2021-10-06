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06.10.2021 17:30
Рубрика: Экономика

В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии

Текст: Марина Трубилина
Фото: Егор Комаров/РИА Новости Фото: Егор Комаров/РИА Новости
Фото: Егор Комаров/РИА Новости

Почти 70 регионов подали заявки на получение господдержки для развития туристической инфраструктуры. Об этом рассказал на Форуме регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" представитель Минстроя.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Министерство строительства совместно с другими ведомствами начало активную работу по отбору туристических объектов, которым с 2022 года будет оказываться федеральная поддержка. "Мы получили заявки от 68 субъектов на создание или модернизацию 650 объектов обеспечивающей инфраструктуры", - рассказал замдиректора департамента финансов и имущественных отношений Минстроя Георгий Аргун. Предварительный перечень уже направлен в правительство, сообщил он. Софинансирование отобранных проектов будет осуществляться Минстроем как в форме прямой поддержки регионов, так и посредством предоставления бюджетных инвестиций, за счет чего будут не только реализовываться проекты, но и разрабатываться мастер-планы туристских территорий, рассказал Аргун.

Кроме того, участники обсудили механизм льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма по ставке от 3% до 5%. Эту меру господдержки администрирует Ростуризм. Сейчас ведется отбор заемщиков для предоставления льготных кредитов.

"Государство предлагает ряд мер поддержки, в том числе по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечения инвестиций в развитие туризма в регионах страны, но этот потенциал не задействован в полной мере, - сказал замдиректора департамента сопровождения инвестпроектов Минстроя Сергей Пермяков. - Для стимулирования активности частных инвесторов мы создали единую платформу, куда приглашаем представителей бизнеса для обсуждения вопросов и инициатив по развитию индустрии гостеприимства, а также готовы оказывать консультационную помощь и содействие в подготовке необходимой документации при старте туристических проектов на условиях ГЧП".

Экономика Туризм Правительство Минстрой Развитие туризма в России

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