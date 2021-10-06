В Минстрой поданы заявки на господдержку 650 объектов туриндустрии

Почти 70 регионов подали заявки на получение господдержки для развития туристической инфраструктуры. Об этом рассказал на Форуме регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" представитель Минстроя.

Министерство строительства совместно с другими ведомствами начало активную работу по отбору туристических объектов, которым с 2022 года будет оказываться федеральная поддержка. "Мы получили заявки от 68 субъектов на создание или модернизацию 650 объектов обеспечивающей инфраструктуры", - рассказал замдиректора департамента финансов и имущественных отношений Минстроя Георгий Аргун. Предварительный перечень уже направлен в правительство, сообщил он. Софинансирование отобранных проектов будет осуществляться Минстроем как в форме прямой поддержки регионов, так и посредством предоставления бюджетных инвестиций, за счет чего будут не только реализовываться проекты, но и разрабатываться мастер-планы туристских территорий, рассказал Аргун.

Кроме того, участники обсудили механизм льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма по ставке от 3% до 5%. Эту меру господдержки администрирует Ростуризм. Сейчас ведется отбор заемщиков для предоставления льготных кредитов.

"Государство предлагает ряд мер поддержки, в том числе по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) и привлечения инвестиций в развитие туризма в регионах страны, но этот потенциал не задействован в полной мере, - сказал замдиректора департамента сопровождения инвестпроектов Минстроя Сергей Пермяков. - Для стимулирования активности частных инвесторов мы создали единую платформу, куда приглашаем представителей бизнеса для обсуждения вопросов и инициатив по развитию индустрии гостеприимства, а также готовы оказывать консультационную помощь и содействие в подготовке необходимой документации при старте туристических проектов на условиях ГЧП".