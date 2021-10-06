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06.10.2021 20:44
Рубрика: Экономика

В Минтрансе объяснили снижение цен на билеты в плацкарте

Текст: Евгений Гайва
Стоимость проезда в плацкартных вагонах в сентябре снизилась из-за применения перевозчиком индексов гибкого регулирования тарифов, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса.
Фото: РИА Новости РЖД подготовил Фото: РИА Новости РЖД подготовил
Фото: РИА Новости РЖД подготовил

По данным Росстата, в сентябре 2021 года цены на проезд в плацкартных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов снизились сразу на 15,1% и 14,6% соответственно. Также подешевел проезд в купе скорых фирменных и нефирменных поездов - на 6,4% и 5,8% соответственно.

Фото: Игорь Руссак/ РИА Новости
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Стоимость проезда в плацкартных вагонах регулируется государством. Индексы утверждает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цены повышаются и снижаются в зависимости от времени года. В летний период (с 15 июня по 32 августа) и накануне Нового года (30 и 31 декабря) повышаются на 20%. В другие периоды применяются иные индексы.

Цены на проезд в купейных вагонах не регулируются и зависят от спроса.

Как отметили в Минтрансе, самыми популярными направлениями в сентябре стали поездки по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Санкт-Петербург, Адлер-Москва, Белгород-Москва, Брянск-Москва и Москва-Смоленск.

По данным Росстата, в сентябре также стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 14,7%. При этом проезд в такси подорожал на 0,7%, в междугороднем автобусе - на 0,2%, в городском автобусе - на 0,1%.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс

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