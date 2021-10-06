В Мирском замке на Гродненщине прошел "круглый стол" "Женщины за Союзное государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России", который собрал активисток союзов женщин обеих стран.

"Мы - женщины, а значит, мы в ответе за смех детей, за счастье стариков" - эти строки из гимна Белорусского союза женщин на стихи известной поэтессы Валентины Поликаниной во время встречи звучали не раз.

Поселок с говорящим названием Мир встретил делегацию яркими солнечными лучами, а жители по давней славянской традиции - хлебом-солью и народными песнями. Приветствие участницам форума направил и Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В обращении к лидерам женского движения он отметил: "Интересные идеи и предложения, прозвучавшие во время "круглого стола", обогатят российско-белорусские интеграционные связи, будут содействовать укреплению дружбы между нашими народами".

Активистки женских объединений Беларуси и России представили презентации своих проектов, рассказали о планах на будущее, обсудили ряд законов и инициатив.

Член Президиума БСЖ, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина сказала, что между Белорусским союзом женщин и Союзом женщин России подписано соглашение о сотрудничестве:

- Мы заинтересованы в том, чтобы будущее наших государств было стабильным и мирным. Во многом это зависит от того курса, который мы изберем сегодня. Название "круглого стола" говорит само за себя - "Женщины за Союзное государство". Это социальная политика, поддержка семьи, духовность, общая культура, здоровый образ жизни, благополучие семьи и многие другие важные вопросы. Нет сомнений, вместе мы сможем построить безопасное и стабильное будущее.

Марианна Щеткина рассказала о развитии межрегионального сотрудничества между Россией и Беларусью. Сегодня реализуется более 400 различных соглашений о совместной деятельности в разных областях. По ее словам, сейчас значительная работа в рамках Союзного государства направлена на развитие наукоемких отраслей, на содействие единому образовательному и информационно-культурному пространству.

На встрече в Мире говорилось также о роли женщин в принятии государственных решений, в укреплении межгосударственных контактов.

- Участие женщин в общественной жизни страны - важный момент в формировании гармоничной политики любого государства, - отметила ректор Санкт-Петербургского социально-экономического института, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" - "Женский альянс" Елена Калинина. - Женщины - самый активный электорат. Поэтому от их мнения во многом зависит будущее государства. Наша задача - создать условия, при которых женщины Беларуси и России могли бы реализовывать свои проекты.

"Солидарность поколений - фундамент стабильности общества" - этой теме было посвящено выступление члена Президиума БСЖ, члена Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Марины Ленчевской:

- Тема солидарности поколений должна проходить красной нитью в социальной, молодежной, семейной политике обеих стран. На уровне Союзного государства результаты сотрудничества Беларуси и России нашли отражение в ряде мероприятий и правовых актах. Комплексный подход при их реализации позволяет нам решать многие вопросы.

На встрече белорусок и россиянок говорилось также о роли женщин в укреплении межгосударственных контактов, которые базируются на общих ценностях и традициях. Совместно выработанные подходы будут озвучены на третьем Евразийском женском форуме.