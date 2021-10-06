В Могилеве обсудили хранение документов и создание электронного архива

Вопросы хранения, комплектования, реставрации документов, а также создания электронного архива обсудили в Могилеве на совместном заседании коллегий Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Беларуси и Федерального архивного агентства России.

- Профессия, к которой мы принадлежим, - это профессия хранителей национальной памяти, - отметил руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов. - Самые актуальные вопросы сотрудничества для нас - обеспечить сохранность этой памяти, ее достоверность, дать возможность жителям наших стран получать эту информацию.

Архивная отрасль сегодня - это не просто хранилище, высказал мнение директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Виктор Кураш. Она включает в себя научные и культурные центры, издательскую деятельность.

В рамках мероприятия открылась интерактивная выставка "Партизаны Беларуси"

- Данная работа особенно актуальна сейчас, когда делаются попытки исказить историю, - подчеркивает Виктор Кураш. - Сказать можно что угодно, но есть суровая правда - исторический документ, где зафиксированы все события. Кто заинтересован в правдивости информации, должен искать ссылки на исторические документы, иначе это будет не больше чем научно-популярное размышление на тему.

В рамках мероприятия открылась интерактивная выставка "Партизаны Беларуси". В этот раз с учетом характера белорусско-российской встречи акцент сделали на уроженцах России, принимавших участие в белорусском партизанском движении.

- В Национальном архиве Беларуси хранится уникальная коллекция, насчитывающая более 450 тысяч карточек штаба партизанского движения Беларуси, наградных листов партизан и подпольщиков, - рассказал Виктор Кураш. - Совместно с издательским домом "Беларусь сегодня" решили создать доступную электронную базу, чтобы шире отразить этот подвиг наших предков. На сегодня в ней уже около 180 тысяч карточек.