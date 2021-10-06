В Москве пройдет фестиваль американского кино AMFEST

В этом году AMFEST откроется фильмом-участником фестивалей в Торонто (TIFF) и Sundance - "Жокей", камерной драмой, снятой режиссером Клинтом Бентли. В главной роли - Клифтон Коллинз-младший, чья фильмография насчитывает более сотни картин ("Мир Дикого Запада", "Звездный путь", "Охотники за разумом", "Однажды в… Голливуде" и другие). "Жокей" принес актеру престижный приз фестиваля Sundance в этом году. Главный герой камерной драмы - опытный наездник Джексон Сильва, умеющий ладить с лошадьми лучше, чем с людьми. Он ещё не так стар, но серьёзная болезнь делает невозможным его дальнейшее пребывание в профессии. Грядущий чемпионат должен стать последним. В эту непростую минуту в жизни Сильвы появляется новый человек - начинающий жокей, уверенный в том, что Джексон - его отец...

В программе будут показаны незаурядные фильмы. Например - "Комната писем" - теплая гуманистическая комедия с Оскаром Айзеком. Фильм - номинант на премию "Оскар", а его главный герой работает в тюрьме в отделе писем - перлюстрирует переписку заключенных. Лента "Лебединая песнь" - роад-муви с Удо Киром в главной роли, его герой - звездный парикмахер, который проживает в доме престарелых. "Год вечной бури" - киноальманах Каннского кинофестиваля, снятый известными режиссерами со всего мира в условиях самоизоляции. "Нам всем конец" - комедия эпохи пандемии, главная героиня проживает последний день жизни на земле, навещая добрых знакомых и родственников. "Земляничный особняк" - новое фэнтези Кентакера Одли. Режиссер - любимец "Амфеста": в 2017-м он приезжал в Москву с комедией про дружбу человека и обезьяны "Сильвио". "Долина чудес" от Грега Сестеро - хоррор. А еще - фантастический фильм "Сигнал бедствия" с Грейс Ван Паттен, ромком "Языковые уроки" снятый в zoom-формате и ностальгическая молодёжная комедия про любовь и самоопределение в 1990-е - "Драмарама". Программа фестиваля будет дополняться. За расписанием можно следить на платформе CoolConnections.

Все показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства США в Москве, на языке оригинала с субтитрами. Открытие AMFEST в формате офлайн состоится 7 октября в киноцентре "Октябрь" (зал №1, 20:00).

"Каждый год мы привозим в Россию самые оригинальные американские фильмы. Кино США - это не только Голливуд, это множество ярких вселенных. И мы рады напомнить зрителям об этом прекрасном разнообразии", - говорит Надежда Котова, генеральный директор арт-объединения CoolConnections, ежегодно проводящего AMFEST.