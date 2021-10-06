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06.10.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

В отношении Марины Раковой возбуждено еще одно дело

Текст: Иван Петров
В отношении экс-заместителя министра просвещения Марины Раковой и ее гражданского супруга Артура Стеценко возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает официальный ведомственный портал МВД Медиа.

С заявлением в правоохранительные органы ранее обратились представители руководства ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении Марины Раковой и Артура Стеценко.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Было установлено, что в период нахождения Марины Раковой на должности гендиректора вышеуказанного фонда Артур Стеценко был туда фиктивно трудоустроен. "В период с 2017 по 2019 год он получил из зарплатного фонда свыше 9 млн рублей. Деньги он использовал в личных целях", - сообщили в МВД.

Отмечается, что Артур Стеценко задержан в порядке статьи 91 УПК РФ "по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ". Тверской суд Москвы уже удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Стеценко.

Накануне сообщалось о том, что ранее объявленная в розыск Марина Ракова явилась на допрос к следователю. Это произошло после задержания ее гражданского мужа Артура Стеценко.

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